Yeteneksizsiniz jürisi Ede Ece kimdir? Ede Ece kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı?

Yeteneksizsiniz jürisi Ede Ece kimdir? Ede Ece kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yaz ekranını şenlendirmeye hazırlanan yarışmanın seçmeleri hızla devam ediyor. Yarışma için başvurular, Türkiye'nin dört bir yanından yapılabiliyor ve ön eleme turlarını geçen yarışmacılar, jüri ve halk oylamasıyla finale yükselebiliyor. Peki, Yeteneksizsiniz jürisi Ede Ece kimdir? Ede Ece kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Peki, Yeteneksizsiniz jürisi Ede Ece kimdir? Ede Ece kaç yaşında, evli m

Türkiye'nin en özgün yeteneklerini keşfedecek ve herkesin kalbini çalacak bir kazanan bulmak için görev başında olacak jüri üyeleri arasında; Eda Ece, Şevval Sam, İlker Ayrık ve Hande Yener yer alacak, programın sunuculuğunu ise Alp Kırşan üstlenecek. Peki, Yeteneksizsiniz jürisi Ede Ece kimdir?Ede Ece kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı?

YETENEKSİZSİNİZ JÜRİSİ KİM?

Türkiye'nin en özgün yeteneklerini keşfedecek ve herkesin kalbini çalacak bir kazanan bulmak için görev başında olacak jüri üyeleri arasında; Eda Ece, Şevval Sam, İlker Ayrık ve Hande Yener yer alacak, programın sunuculuğunu ise Alp Kırşan üstlenecek. Onlarca sanatçı, unutulmaz yetenekler ve birbirinden iddialı bu jüri üyeleri yaz ekranlarının en büyük şovunda buluşacak.

Yeteneksizsiniz jürisi Ede Ece kimdir? Ede Ece kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı?

YETENEKSİZSİNİZ JÜRİSİ EDA ECE KİMDİR?

Eşi: Buğrahan Tuncer (e. 2023)

Eda Ece Tuncer (evlilik öncesi soyadı Uzunalioğlu; d. 20 Haziran 1990, İstanbul), Türk sinema ve dizi oyuncusudur. Üniversitede oynadığı bir tiyatro oyununda eski menajeri Tümay Özokur'un ilgisini çekmiş ve ajansa kayıtlı olmuştur. Daha sonra menajerinin onu Gani Müjde'yle tanıştırmasıyla profesyonel oyunculuk kariyeri başlamıştır.

Ece, küçüklüğünden beri birçok alanda eğitim görmüştür ancak en çok tiyatro ile ilgilenmiştir. 2011 yılından önce küçük rollerle dizilerde oynamaktaydı. Dizilerde ilk başrol deneyimini, Pis Yedili (2011-2014) adlı dizideki rolü ile yaşamıştır. Daha sonra Beni Böyle Sev (2013-2014) ve İlişki Durumu: Karışık (2015-2016) dizilerinde oynamıştır. Son olarak ise, 2018-2023 yılları arasında FOX'ta yayımlanan Yasak Elma'da rol almıştır. Ece, dizilerin dışında film projelerinde de yer almıştır. Filmlerdeki ilk başrolü Kızım İçin'deki (2013) rolüdür. Daha sonra Kocan Kadar Konuş (2015), Kocan Kadar Konuş: Diriliş (2016), Yol Arkadaşım (2017), Deliha 2 (2018) gibi filmlerde oynamıştır.

Eda Ece, 2019 yılından beri basketbolcu Buğrahan Tuncer ile birliktedir. Çift, 21 Haziran 2023 tarihinde evlenmiştir.Eda Ece'nin çocuğu yoktur.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Gökay Kalaycıoğlu: Ölüm döşeğinde olan bir kadının çığlığı üzerinden prim yapmak vicdansızlık

"Ölüm döşeğindeki kadının üzerinden prim yapıyorlar"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın Süper Lig'e geri dönüyor

Sergen Yalçın Süper Lig'e geri dönüyor
ABD Donanmasına ait USS Nimitz, Orta Doğu'ya geliyor

Savaşı körükleyecek hamle! Dev gemi Orta Doğu'ya geliyor
İntihar eden polis memurunun evinden çıkan cesetle ilgili kan donduran ayrıntılar

İntihar eden polisin evindeki cesetle ilgili kan donduran ayrıntılar
Kubilay Aka Moskova'da galip geldi! Zaferi sevgilisini omzuna alarak kutladı

Ünlü oyuncu zafer sarhoşu! Sevgilisi omzuna alarak kutlama yaptı
Jose Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel

Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel tarih yazalım
Akaryakıta okkalı bir zam daha! Tabela 5 günde 3. kez değişiyor

Akaryakıta okkalı bir zam daha! Tabela 5 günde 3. kez değişiyor
Lahey'de son 20 yılın en büyük protestosu! 150 bin kişi Filistin için sokaklara indi

Avrupa şehrinde son 20 yılın en büyük protestosu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.