Türkiye'nin en özgün yeteneklerini keşfedecek ve herkesin kalbini çalacak bir kazanan bulmak için görev başında olacak jüri üyeleri arasında; Eda Ece, Şevval Sam, İlker Ayrık ve Hande Yener yer alacak, programın sunuculuğunu ise Alp Kırşan üstlenecek. Peki, Yeteneksizsiniz jürisi Ede Ece kimdir?Ede Ece kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı?

YETENEKSİZSİNİZ JÜRİSİ KİM?

Türkiye'nin en özgün yeteneklerini keşfedecek ve herkesin kalbini çalacak bir kazanan bulmak için görev başında olacak jüri üyeleri arasında; Eda Ece, Şevval Sam, İlker Ayrık ve Hande Yener yer alacak, programın sunuculuğunu ise Alp Kırşan üstlenecek. Onlarca sanatçı, unutulmaz yetenekler ve birbirinden iddialı bu jüri üyeleri yaz ekranlarının en büyük şovunda buluşacak.

YETENEKSİZSİNİZ JÜRİSİ EDA ECE KİMDİR?

Eşi: Buğrahan Tuncer (e. 2023)

Eda Ece Tuncer (evlilik öncesi soyadı Uzunalioğlu; d. 20 Haziran 1990, İstanbul), Türk sinema ve dizi oyuncusudur. Üniversitede oynadığı bir tiyatro oyununda eski menajeri Tümay Özokur'un ilgisini çekmiş ve ajansa kayıtlı olmuştur. Daha sonra menajerinin onu Gani Müjde'yle tanıştırmasıyla profesyonel oyunculuk kariyeri başlamıştır.

Ece, küçüklüğünden beri birçok alanda eğitim görmüştür ancak en çok tiyatro ile ilgilenmiştir. 2011 yılından önce küçük rollerle dizilerde oynamaktaydı. Dizilerde ilk başrol deneyimini, Pis Yedili (2011-2014) adlı dizideki rolü ile yaşamıştır. Daha sonra Beni Böyle Sev (2013-2014) ve İlişki Durumu: Karışık (2015-2016) dizilerinde oynamıştır. Son olarak ise, 2018-2023 yılları arasında FOX'ta yayımlanan Yasak Elma'da rol almıştır. Ece, dizilerin dışında film projelerinde de yer almıştır. Filmlerdeki ilk başrolü Kızım İçin'deki (2013) rolüdür. Daha sonra Kocan Kadar Konuş (2015), Kocan Kadar Konuş: Diriliş (2016), Yol Arkadaşım (2017), Deliha 2 (2018) gibi filmlerde oynamıştır.

Eda Ece, 2019 yılından beri basketbolcu Buğrahan Tuncer ile birliktedir. Çift, 21 Haziran 2023 tarihinde evlenmiştir.Eda Ece'nin çocuğu yoktur.