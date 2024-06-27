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Yetenekli Bay Cage filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yetenekli Bay Cage filmi ne zaman, nerede çekildi?

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Yetenekli Bay Cage filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Yetenekli Bay Cage konusu, özeti ve Yetenekli Bay Cage oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Yetenekli Bay Cage filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Yetenekli Bay Cage filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Yetenekli Bay Cage filmini izleyecek olanların merak ettiği Yetenekli Bay Cage konusu nedir, Yetenekli Bay Cage oyuncuları kimler ve Yetenekli Bay Cage özeti gibi konuları inceliyoruz.

YETENEKLİ BAY CAGE FİLMİ KONUSU NEDİR?

The Unbearable Weight of Massive Talent, senaryoyu Kevin Etten ile birlikte yazan Tom Gormican tarafından yönetilen yeni bir Amerikan aksiyon komedi filmi. Nicolas Cage , Pedro Pascal, Sharon Horgan, Ike Barinholtz, Jacob Scipio, Lily Sheen, Neil Patrick Harris ve Tiffany Haddish'in yer aldığı destekleyici bir oyuncu kadrosuyla birlikte kendisinin kurgulanmış bir versiyonu olarak rol alıyor.

Filmin prömiyeri 12 Mart 2022'de South by Southwest'te yapıldı ve 22 Nisan 2022'de Amerika Birleşik Devletleri'nde Lionsgate tarafından gösterime girdi. Cage ve Pascal'ın performansları ve kimyası ile ilgili övgü almakla birlikte eleştirmenlerden genel olarak olumlu eleştiriler aldı ancak gişede kötü performans gösterdi ve 30 milyon dolarlık bütçesine karşı yalnızca 29,1 milyon dolar hasılat elde etti.


YETENEKLİ BAY CAGE FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Gösterime giriş tarihi: 22 Nisan 2022 (ABD)

Yönetmeni: Tom Gormican

Bütçe: 30 milyon USD

Osman Demir
Osman Demir
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