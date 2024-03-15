Yeşim Emriye Kadıoğlu kimdir? Memleket Partisi Samsun İlkadım Belediye Başkan Adayı Yeşim Emriye Kadıoğlu kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Samsun İlkadım Belediye Başkan Adayı Yeşim Emriye Kadıoğlu kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Yeşim Emriye Kadıoğlu kimdir? Memleket Partisi Samsun İlkadım Belediye Başkan Adayı Yeşim Emriye Kadıoğlu nereli? Detaylar haberimizdedir…

YEŞİM EMRİYE KADIOĞLU KİMDİR?

Yeşim Emriye Kadıoğlu, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Memleket Partisi Samsun İlkadım Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.