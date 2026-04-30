Yeşilyurt’ta çiftçiye 300 bin fide desteği

Yeşilyurt Belediyesi, tarımsal üretimi artırmak ve çiftçilerin mali yükünü hafifletmek amacıyla önemli bir destek programını daha hayata geçirdi. “Fideler Çoğalsın, Bereket Katlasın” sloganıyla düzenlenen etkinlikte, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı üreticilere toplam 300 bin adet domates, patlıcan ve salatalık fidesi dağıtıldı.

300 BİN FİDE DAĞITILDI, HEDEF ÜRETİMİ ARTIRMAK

Yeşilyurt Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Çilesiz Semt Pazarı’nda gerçekleştirilen dağıtım programına çiftçiler yoğun ilgi gösterdi. İlçenin farklı mahallelerinden gelen üreticiler, sağlanan destekten memnuniyet duyduklarını ifade etti. Program kapsamında üretim alanlarının genişletilmesi, verimliliğin artırılması ve yerel ekonominin güçlendirilmesi hedefleniyor.

TARIMDA BÜYÜK DESTEK: İKİ YILDA 550 BİN FİDE

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, son iki yılda toplam 550 bin fideyi üreticilerle buluşturduklarını belirterek, tarımı stratejik bir alan olarak gördüklerini vurguladı. Başkan Geçit, fide destekleri sayesinde ürün çeşitliliğinin arttığını, çiftçilerin gelir seviyesinin yükseldiğini ve kırsal kalkınmanın güç kazandığını ifade etti.

“ÜRETEN ÇİFTÇİ, GÜÇLÜ ŞEHİR DEMEKTİR”

Programda konuşan Başkan Geçit, tarımın hem ekonomi hem de gelecek açısından kritik bir rol oynadığını belirterek, “Çiftçi üretirse şehir büyür, çiftçi kazanırsa ekonomi güçlenir” dedi. Yeşilyurt İlçe Kaymakamı Hasan Hüseyin Uzan da yapılan desteğin önemine dikkat çekerek üreticilere verilen katkının sürdürülebilir kalkınma açısından büyük değer taşıdığını ifade etti. Program, fidelerin çiftçilere teslim edilmesiyle sona erdi.

Haber: Mehmet Güngördü