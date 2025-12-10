1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından 76 yaşındaki Kadir İnanır, 24 Mart 2024'te beyin damarına pıhtı atması sonucu acilen Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Bilinci kapalı şekilde hastaneye getirilen usta oyuncu, yapılan müdahalenin ardından yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

4 AY YOĞUN BAKIMDA KALDI, TABURCU EDİLDİ

Sağlık durumunun zamanla iyiye gitmesi üzerine İnanır, 4 aylık yoğun bakım sürecinden sonra normal odaya alınmış ve bir süre sonra taburcu edilmişti. Ancak temmuz ayında bu kez akciğerinde gelişen enfeksiyon nedeniyle yeniden hastaneye yatırılarak tedavi altına alınmıştı.

1 YILDIR FİZİK TEDAVİ GÖRÜYOR

Usta oyuncunun fizik tedavi sürecinin yaklaşık bir yıldır devam ettiği öğrenildi. Halen tedavisi süren İnanır'ı bu süreçte dostları ve yakınları yalnız bırakmıyor.

SON HALİNİ HEMŞEHRİLERİ PAYLAŞTI

Son olarak İstanbul Fatsalılar Derneği Başkanı Osman Cayak, Ordu–Fatsa doğumlu sanatçıyı ziyaret etti. Ziyaret sırasında çekilen son görüntülerde İnanır'ın tedavisinin sürdüğü görülüyor.