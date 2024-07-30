Yenikapı etkinlik alanına nasıl gidilir? Yenikapı etkinlik alanına ulaşım nasıl? Yenikapı etkinlik alanında otopark var mı? Yenikapı etkinlik alanı açıldığı günden bu yana birçok etkinliğe ve organizasyona ev sahipliği yaptı. Bu etkinlikler ile dikkat çeken Yenikapı etkinlik alanına ulaşım ile ilgili merak edilen tüm soruların cevabı haberimizde…

YENİKAPI ETKİNLİK ALANINA NASIL GİDİLİR?

Yenikapı Etkinlik Alanı İstanbul'un Fatih ilçesinde yer alıyor. Yenikapı Etkinlik Alanına toplu ulaşım araçlarından Marmaray, metro ve tramvay gibi birçok yol ile erişmek mümkün. Etkinlik alanına ulaşmak için Marmaray'a herhangi bir duraktan bindikten sonra Yenikapı durağında inmeniz yeterli olacaktır. Detaylarıyla metro hatları şu şekilde: