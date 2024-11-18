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Yenidoğan Çetesi davası ne zaman? Yenidoğan Çetesi davası başladı mı?

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Yenidoğan Çetesi davası hakkında merak edilenler devam ediyor. Davanın ne zaman başlayacağı konusu gündemdeki yerini koruyor. Yenidoğan Çetesi davası başladı mı, ne zaman başlayacak gibi soruların yanıtları bekleniyor.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davada, suç örgütü elebaşı olduğu değerlendirilen doktor Fırat Sarı'nın aralarında olduğu 47 sanığın savunma yapması bekleniyor. Yenidoğan Çetesi davasının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, Yenidoğan Çetesi davası ne zaman? Yenidoğan Çetesi davası başladı mı? Detaylar haberimizde...

YENİDOĞAN ÇETESİ DAVASI NE ZAMAN?

İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 47 sanığın yargılanmasına bugün başlanacak.

İDDİANAME HAZIRLANDI

1399 sayfalık iddianamede, sanık doktor Fırat Sarı'nın elebaşı olduğu suç örgütünün sevk ve idaresini sanık doktor İlker Gönen ile 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir'in yaptığı belirtiliyor.

İddianamede, suç örgütünün esas amacının, işletmesini devir aldıkları yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin 112 sevk sistemini bertaraf ederek doluluğunu sağlamak, hastaların basamaklarıyla oynama yapıp, Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) üst sınırda ödeme almak olduğu kaydediliyor.

Sanıklar tarafından hasta bebeklerin durumunun olduğundan daha ağır gösterildiği, olması gerekenden daha uzun süre yatışlarının sağlandığı belirtilen iddianamede, bu şekilde SGK'dan yüksek ücret tahsil edildiği ve bazı hasta yakınlarından fazla para alındığı anlatılıyor. Bebek hastaların uygun sağlık hizmeti almasını sağlayacak hastanelere sevki yerine şüphelilerin seçtiği, örgüt adına karlı görünen hastanelere yatırıldığı aktarılan iddianamede, karın çoğunun sağlık çalışanı olan örgüt üyesi sanıklarla paylaşıldığı ifade ediliyor. Esas amacın, bebeklerin sağlık durumunun iyileştirilmesi değil, maddi açıdan en fazla kazanç elde edilmesi olduğu iddianamede bildiriliyor.

İddianamede, sanıklar Fırat Sarı ve İlker Gönen için "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından 10 kez, "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 11 kez uygulanmak üzere, toplam 177 yıl 6'şar aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Yenidoğan Çetesi davası ne zaman? Yenidoğan Çetesi davası başladı mı?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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