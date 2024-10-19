Yenidoğan çetesi 112 sistemini bakın nasıl bertaraf etmiş

Türkiye'nin gündemine oturan 'Yenidoğan çetesi' skandalıyla ilgili detaylar bir bir ortaya çıkarken, şüphelilerin aralarında geçen diyaloglar da kan donduruyor. 2 şüpheli, konuşmalardan birinde 112 sistemini nasıl aştığını anlatıyor.

22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede; doktor Fırat Sarı'nın elebaşısı olduğu suç örgütünün sevk ve idaresini doktor İlker Gönen ile 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir'in yaptığı belirtildi. Ayrıca suç örgütünün esas amacının, işletmesini devir aldıkları yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin 112 sevk sistemini bertaraf ederek doluluğunu sağlamak, hastaların basamaklarıyla oynama yaparak SGK'den üst sınırdan ödeme almak olduğu aktarıldı.

"HASTAYI BAŞKA HASTANELERE PAZARLIYORLAR"

Şüpheliler arasında geçen diyalogları paylaşan gazeteci Emrullah Erdinç, "Aslında hasta nakillerini 112'nin ayarlaması lazım ama bunlar o 112 sistemini nasıl aştıklarını anlatıyorlar. Hastayı kaçırıyorlar ve başka hastanelere pazarlıyorlar" ifadelerini kullandı.

"DEVLET BU SÖZLEŞMEYİ GÖRSE..."

Yapılan sözleşmeler üzerinden nakil sürecini garantiye alan çete üyeleri, böylece bebekleri istedikleri hastanelere sevk ediyor. Aralarında geçen diyaloglarda bebekleri keyfi olarak öldürmekten bahseden, bu canilikle adeta alay eden şüpheliler 112 sistemine ilişkin şunları söylüyor:

HASAN BASRİ GÖK: Bu sözleşme yapıyor sen tıp merkezi müdürüsün yada atıyorum hemşiresin işte diyor ki hastalar bundan sonra buraya gidecek hani sözleşmeye dökmüşler onu

MEHTAP SAYAR: Evet evet evet anladım

HASAN BASRİ GÖK: Gülmedin

MEHTAP SAYAR : ... anlayamamışım o zaman hıhıhı

HASAN BASRİ GÖK: Yüz on iki bırak devlet bunların anasını s.... o sözleşmeyi görse çünkü hepsi yüz on iki şeyinde nezinde olması lazım yani bu hasta kaçırma pazarlamaya geçiyor hasta kaçırıyorsun yüz on iki den

SGK: HASTANELERE YÖNELİK İNCELEME YÜRÜTÜLÜYOR

Öte yandan; SGK, "Yenidoğan çetesi"ne yönelik yazılı açıklama yaptı. SGK'nın açıklaması şöyle:

"Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 24.11.2023 tarihindeki talebi üzerine kamuoyunda 'Yenidoğan çetesi' olarak gündeme gelen konuyla ilgili 29.11.2023 tarihinde inceleme kurumumuzca başlatılmıştır. Savcılığın soruşturma yaptığı hastanelerden SGK sözleşmesi bulunan hastanelere yönelik gerekli incelemeler 3 başmüfettiş ile 3 müfettişimiz tarafından titizlikle yürütülmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu olarak mevzuatımız çerçevesinde anlaşmamız olan hastaneleri yalnızca fatura ve mali yönden denetlemekteyiz."