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Yeni Van İl Emniyet Müdürü kim oldu? Van İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu kimdir?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama kararlarının yer aldığı Resmi Gazete yayımlandı. Atama kararlarına göre Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alındı. Peki, Yeni Van İl Emniyet Müdürü kim oldu? Van İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu kimdir?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alındı. Aslan'ın yerine Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk atandı. Yeni Van İl Emniyet Müdürü kim oldu? Van İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu kimdir?

ATAMA KARARLARI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atama kararlarının da yer aldığı 32477 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararlarına göre Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alındı. Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ise Mersin İl Emniyet Müdürü olarak atandı.

Öte yandan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğüne Van İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Van İl Emniyet Müdürlüğüne Murat Mutlu, Batman İl Emniyet Müdürlüğü görevine ise İbrahim Kaba atandı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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