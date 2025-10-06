Türkiye'de trafikte ciddi bir dönüşüm kapıda. Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılacak kapsamlı değişiklikler, sürücüler için adeta bir uyarı niteliğinde. Ulaştırma ve Altyapı ile İçişleri Bakanlıkları tarafından hazırlanan kanun teklifi, hem cezaları rekor seviyeye çıkarıyor hem de sürücüleri radara karşı uyaran yeni bir teknolojiyi gündeme getiriyor. Peki, Yeni trafik cezaları ne zaman yürürlüğe girecek? Trafik Kanunu meclisten geçti mi? Yeni trafik cezaları neler, ne kadar? Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan tüm değişiklikler haberimizde...

YENİ TRAFİK CEZALARI NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Kanun teklifi, önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye hazırlanıyor. Meclis'ten geçmesi halinde, yeni düzenlemeler hızla yürürlüğe girecek. Bu süreçte sürücüler için en kritik gelişme, radar uyarısı uygulaması olacak.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, vatandaşların trafikteki gizli radarlarla ilgili şikayetleri dikkate alınarak yeni bir uygulama geliştirildi. Bu aplikasyon, sürücülerin cep telefonlarına radar veya denetim noktaları öncesi uyarı göndererek olası cezaları önlemeyi hedefliyor. Ayrıca, gereksiz görülen 19 bin 46 trafik levhasının sökülmesiyle sürücüler için yol işaretleri daha anlaşılır hale getirildi.

TRAFİK KANUNU MECLİSTEN GEÇTİ Mİ?

Kanun teklifi hâlihazırda Meclis'e sunulmuş durumda ve önümüzdeki hafta Genel Kurul'da görüşülmesi bekleniyor. Teklifin onaylanması halinde, sürücülerin karşılaşacağı cezalar ve yaptırımlar önemli ölçüde artacak.

Meclis'ten geçmesi halinde uygulanacak düzenlemeler, hem trafik güvenliğini artırmayı hem de vatandaşın "tuzak radar" algısını ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

2025 YENİ TRAFİK CEZALARI NELER?

Yeni teklif, sürücülere uygulanacak cezaları rekor seviyelere çıkarıyor. İşte bazı öne çıkan cezalar:

Hız sınırını aşan sürücülere 30.000 TL'ye kadar ceza uygulanacak.

Araç kullanırken cep telefonu ile konuşanlar 5.000 TL, emniyet kemeri takmayanlar 2.500 TL ceza ödeyecek.

Kırmızı ışıkta geçen sürücüler 5.000 TL ceza ile karşı karşıya kalacak.

Sürücü belgesi olmadan araç kullananlar 40.000 TL, ehliyeti iptal edilmiş kişiler 200.000 TL ceza ödeyecek.

Makas atarak veya drift yaparak tehlike oluşturanlar sırasıyla 180.000 TL ve 140.000 TL ceza alacak.

Trafikte saldırı amacıyla takip yapan veya inen sürücüler 180.000 TL ceza ödeyecek, sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak ve araçları 30 gün trafikten men edilecek.

Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermeyenler 46.000 TL, sahte plaka kullananlar 280.000 TL ceza ödeyecek.

Alkollü araç kullananlar 25.000 TL ceza ile karşılaşacak.

Trafik denetiminde dur ihtarına uymayanlar 200.000 TL ceza alacak, ehliyetlerine 60 gün el konulacak ve araçları 60 gün trafikten men edilecek.

Bu cezalar, trafik güvenliği açısından ciddi bir caydırıcılık unsuru olarak öne çıkıyor.

YENİ TRAFİK CEZALARI 2025 NE KADAR?

Özellikle 2025 yılında yürürlüğe girmesi planlanan düzenlemeler, sürücüler için mali açıdan büyük bir yük oluşturacak. Hız ihlali, emniyet kemeri, cep telefonu kullanımı ve kırmızı ışık ihlalleri gibi sık yapılan hatalar artık çok daha ağır para cezaları ile sonuçlanacak.

Örnek olarak:

Hız ihlali: 30.000 TL

Ehliyetsiz araç kullanmak: 40.000 TL

Ehliyeti iptal edilmiş sürücü: 200.000 TL

Trafikte tehlikeli davranış (makas, drift, takip): 140.000 – 180.000 TL

Bu rakamlar, Türkiye'de trafik cezalarının bugüne kadarki en yüksek seviyesine işaret ediyor.