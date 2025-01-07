Yeni Konya İl Emniyet Müdürü kim oldu? Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek kimdir?

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte Konya Emniyet Müdürü atandı. Pek,i Yeni Konya İl Emniyet Müdürü kim oldu? Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek kimdir?

ATAMA KARARI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ne Maksut Yüksek atandı.

İşte yeni Konya İl Emniyet Müdürü kararı:

YENİ KONYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ MAKSUT YÜKSEK KİMDİR?

1 Ağustos 1972 yılında Elazığ ili Sivrice ilçesinde doğmuştur. 1994 yılında Polis Akademisinden mezun olup İstihbarat Daire Başkanlığında Komiser Yardımcısı olarak göreve başlamıştır.

Sırası ile değişik rütbelerde İstihbarat Daire Başkanlığı, Bingöl ve Zonguldak İl Emniyet Müdürlüklerinde İstihbarat Şube Müdürlükleri, Eskişehir POMEM, Eskişehir Valiliği Özel Kalem Müdür V. ve Personel Daire Başkanlığında Özlük İşlemleri Şube Müdürü ve Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

24.11.2016-28.05.2018 tarihleri arasında İkmal ve Bakım Daire Başkanlığında Daire Başkanı, 28.05.2018-31.03.2021 tarihleri arasında Teftiş Kurulu Başkanlığında Polis Başmüfettişliği, 31.03.2021 03.08.2023 tarihleri arasında Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığında Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

02.08.2023 tarihli 501187 sayılı Bakanlık Makam Onay'ı ile Güvenlik Daire Başkanı olarak atanmıştır.

Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünde (TODAİ)Kamu Yönetimi alanında Yüksek Lisans, İstinye Üniversitesinde İşletme Havacılık Güvenliği alanında Yüksek Lisans olmak üzere mesleki alanda çok sayıda eğitim uzmanlığı bulunmaktadır.

Güvenlik Daire Başkanımız Sayın Maksut YÜKSEK evli ve 2 çocuk babasıdır.