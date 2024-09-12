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YENİ HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE 12 Eylül! Hamster Kombat kombo kartları ve yeni günlük şifre belli oldu mu?

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YENİ HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE! 12 Eylül tarihli Hamster Kombat oyununda kullanılabilecek yeni günlük şifre ve kombo kartları açıklandı. Oyun severlerin merakla beklediği günlük şifre ve kombo kartların duyurusu yapıldı. Oyuncular, bu bilgileri kullanarak oyun içinde daha fazla avantaj elde edebilecekler.

12 Eylül Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat'ın 12 Eylül tarihli günlük şifre kombo kartları duyuruldu. Bu popüler oyunun yeni şifresi ve nasıl kullanılacağı merak konusu oldu. Hamster Kombat, kullanıcılarına eğlenceli ve heyecanlı bir oyun deneyimi sunuyor. Peki, Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? İşte detaylar...

HAMSTER KOMBAT NEDİR?

Hamster Kombat, sanal bir kripto borsasını yöneterek Hamster coin çıkarabileceğiniz viral Telegram tabanlı bir kripto oyunudur.

HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE NASIL KULLANILIR?

Hamster Kombat'ta kullanıcılar, ana ekran üzerinden "Günlük Şifre" bölümüne dokunduklarında özel bir ara yüzle karşılaşıyor. Arka planın kırmızıya dönüşmesiyle birlikte şifre girişine başlanılıyor, her bir harfi mors alfabesi yönergelerine göre de girebilirsiniz.

YENİ HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE 12 Eylül! Hamster Kombat kombo kartları ve yeni günlük şifre belli oldu mu?Hamster Kombat

HAMSTER KOMBAT 12 EYLÜL PERŞEMBE GÜNLÜK ŞİFRE NEDİR?

Hamster Kombat oyuncuları, bugünün günlük şifresi olan "DELIGHT" ile 12 Eylül 2024 tarihinde, 1 milyon coin kazanma fırsatını yakaladı. Hamster Kombat oyununun, 12 Eylül 2024 tarihli "DELIGHT" şifresinin Mors alfabesi ile yazılışı şu şekilde:

D: - . .

E: .

L: . - . .

I: . .

G: - - .

H: . . . .

T: .

Hamster Kombat, 12 Eylül günlük şifresi olan DELIGHT kelimesinin, mors alfabesiyle dizlimi şu şekilde;

- . . . . - . . . . - - . . . .-

HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK KOMBO KARTLARI NASIL AÇILIR?

  1. Oyuna her gün giriş yaparak günlük ödülleri toplamak önemlidir. Çoğu oyun, günlük girişler için ödüller sunar ve bu ödüller arasında kombo kartları da bulunabilir.
  2. Oyunda belirli görevleri veya etkinlikleri tamamlayarak kombo kartları kazanabilirsiniz. Görevleri düzenli olarak kontrol etmek ve tamamlamak, kartları elde etmenize yardımcı olabilir.
  3. Oyun içi mağaza veya marketi kontrol edin. Burada günlük olarak sunulan özel tekliflerde kombo kartları bulunabilir veya belirli bir süre için indirimli olabilirler.
  4. Oyunda düzenlenen etkinliklere ve turnuvalara katılmak, kombo kartları kazanmanıza olanak tanır. Etkinliklerde yüksek puanlar almak veya belirli başarımları tamamlamak genellikle kartlar ödül olarak verilir.
  5. Oyunda kazandığınız veya satın aldığınız sandıklar ve paketler kombo kartları içerebilir. Günlük veya haftalık sandıkları açarak bu kartları toplamanız mümkün olabilir.
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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