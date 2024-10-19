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Yeni Güney Afrika Cumhuriyeti Büyükelçisi Kezban Nilvana Darama Yıldırımgeç kimdir? Kezban Nilvana Darama Yıldırımgeç hayatı ve biyografisi

Yeni Güney Afrika Cumhuriyeti Büyükelçisi Kezban Nilvana Darama Yıldırımgeç kimdir? Kezban Nilvana Darama Yıldırımgeç hayatı ve biyografisi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar Resmî Gazete'de yayımlandı. 19 Ekim 2024 Resmi Gazete Atama Kararları ile Yeni Güney Afrika Cumhuriyeti Büyükelçisi ataması kararı yayınlandı. Karar sonrası Kezban Nilvana Darama Yıldırımgeç kimdir, merak edildi. İşte, Kezban Nilvana Darama Yıldırımgeç hayatı ve biyografisi.

Yeni Güney Afrika Cumhuriyeti Büyükelçisi Kezban Nilvana Darama Yıldırımgeç oldu. 19 Ekim 2024 Resmi Gazete Atama Kararları ile açıklanan atama kararı sonrası Yeni Güney Afrika Cumhuriyeti Büyükelçisi Kezban Nilvana Darama Yıldırımgeç kimdir, Kezban Nilvana Darama Yıldırımgeç hayatı ve biyografisi merak edildi. İşte, detaylar…

GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ BÜYÜKELÇİSİ ATAMA KARARNAMESİ

Yeni Güney Afrika Cumhuriyeti Büyükelçisi Kezban Nilvana Darama Yıldırımgeç kimdir? Kezban Nilvana Darama Yıldırımgeç hayatı ve biyografisi


YENİ GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ BÜYÜKELÇİSİ KEZBAN NİLVANA DARAMA YILDIRIMGEÇ KİMDİR?

Daha önce farklı diplomatik görevlerde de bulunmuş olan Yıldırımgeç, kariyerine Dışişleri Bakanlığı'nda devam etmekte olup, geniş bir uluslararası deneyime sahip.

i Kezban Nilvana Darama Yıldırımgeç hakkında detaylar geliyor....

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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