Yeni Güney Afrika Cumhuriyeti Büyükelçisi Kezban Nilvana Darama Yıldırımgeç oldu. 19 Ekim 2024 Resmi Gazete Atama Kararları ile açıklanan atama kararı sonrası Yeni Güney Afrika Cumhuriyeti Büyükelçisi Kezban Nilvana Darama Yıldırımgeç kimdir, Kezban Nilvana Darama Yıldırımgeç hayatı ve biyografisi merak edildi. İşte, detaylar…

GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ BÜYÜKELÇİSİ ATAMA KARARNAMESİ



YENİ GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ BÜYÜKELÇİSİ KEZBAN NİLVANA DARAMA YILDIRIMGEÇ KİMDİR?

Daha önce farklı diplomatik görevlerde de bulunmuş olan Yıldırımgeç, kariyerine Dışişleri Bakanlığı'nda devam etmekte olup, geniş bir uluslararası deneyime sahip.

i Kezban Nilvana Darama Yıldırımgeç hakkında detaylar geliyor....