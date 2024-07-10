Yeni Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Elazığ Valisi kim oldu?

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Elazığ'a yeni vali atandı. Yeni Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu ile ilgili merak edilenler. Peki, Yeni Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu nereli, kaç yaşında? Elazığ Valisi kim oldu?

ELAZIĞ VALİSİ KİM OLDU?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atamalarına göre, Diyarbakır, Malatya, Kocaeli, Çanakkale ve Elazığ valiliklerine yeni isimler atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Diyarbakır Valiliğine Vali-Mülkiye Başmüfettişi Murat Zorluoğlu, Malatya Valiliğine Seddar Yavuz, Kocaeli Valiliğine İlhami Aktaş, Çanakkale Valiliğine Ömer Toraman ve Elazığ Valiliğine Numan Hatipoğlu atandı. Malatya Valisi Ersin Yazıcı'nın ise Vali-Mülkiye Başmüfettişliği görevine ataması yapıldı.

İşte Vali Atama Kararnamesi:

ELAZIĞ VALİSİ NUMAN HATİPOĞLU KİMDİR?

Kamu Yöneticisi. Yeni Tokat Valisi, eski Gaziosmanpaşa Kaymakamı. 1969, Ordu Korgan doğumlu. İlk ve orta öğrenimini Korgan' da tamamladı. 1990-1991 öğretim yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset ve Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalında Yüksek Lisansını 'Yerel Yönetim Yasalarında Yapılan Değişikliklerin Türkiye'nin Demokratikleşmesi Süreci Açısından İncelenmesi' tezi ile tamamlamıştır.

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Tarih Anabilim Dalında Doktora Öğrenimin tamamladı.

Numan Hatipoğlu, memuriyete 1994 yılında Nevşehir Kaymakam Adayı olarak başladı. 1996 yılında Tokat'ın Reşadiye ilçesinde Kaymakam Vekilliği yaptı.

Kaymakamlık Kursu sonrası, sırası ile aşağıdaki yerlerde çalıştı;

1- Gaziantep Yavuzeli (1997 - 1999)

2- Diyarbakır Çüngüş (1999 - 2001)

3- Adıyaman Gölbaş (2001 - 2004)

4- Düzce Çilimli (2004 - 2005)

5- Denizli Acıpayam (2005 - 2009)

6- Kütahya Tavşanlı (2009 - 2016)

7- Trabzon Ortahisar (2016-2018)

Kırklareli Vali Yardımcısı iken 26.12.2018 tarihli ve 2018/260 ile 2018/26 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Gaziosmanpaşa Kaymakamı olarak atanmıştı.

Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, 12 Mayıs 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre Tokat Valisi olarak atandı.

Numan Hatipoğlu, rehber öğretmen Ayfer Hatipoğlu ile evli olup, Alperen ve İdris Eren isimli iki oğlu bulunmaktadır.