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Yeni Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi Metin Feyzioğlu kimdir? Metin Feyzioğlu hayatı ve biyografisi!

Yeni Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi Metin Feyzioğlu kimdir? Metin Feyzioğlu hayatı ve biyografisi!
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar Resmî Gazete'de yayımlandı. 25 Ekim 2024 Resmi Gazete Atama Kararları ile Yeni Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi ataması kararı yayınlandı. Karar sonrası Metin Feyzioğlu kimdir, merak edildi. İşte, Metin Feyzioğlu hayatı ve biyografisi.

Yeni Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi Metin Feyzioğlu oldu. 25 Ekim 2024 Resmi Gazete Atama Kararları ile açıklanan atama kararı sonrası Yeni Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi Metin Feyzioğlu kimdir, Metin Feyzioğlu hayatı ve biyografisi merak edildi. İşte, detaylar…

YENİ ÇEK CUMHURİYETİ BÜYÜKELÇİSİ KİM OLDU?

Yeni Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi Metin Feyzioğlu oldu.

İşte karar:

Yeni Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi Metin Feyzioğlu kimdir? Metin Feyzioğlu hayatı ve biyografisi!


YENİ ÇEK CUMHURİYETİ BÜYÜKELÇİSİ METİN FEYZİOĞLU KİMDİR?

Metin Feyzioğlu, Turhan Feyzioğlu ve Leyla (Cıngıllıoğlu) Feyzioğlu'nun kızı Saide (Feyzioğlu) Buçukoğlu (1950-1969) ile Mehmet Buçukoğlu (1945) çiftinin çocuğu olarak İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Kızıltoprak semtinde 7 Temmuz 1969 tarihinde doğdu. Annesi doğumdan iki saat sonra vefat edince dedesi ve anneannesi tarafından evlat edinildi ve Ankara'da onlar tarafından yetiştirildi.

Feyzioğlu, TED Ankara Koleji'ni 1986 tarihinde bitirdi. Ardından girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1990 yılında mezun oldu.1991 yılında Ankara Barosu'na kayıt oldu. 1992 yılında tamamladığı Kamu Hukuku alanındaki yüksek lisansının ardından 1995 yılında doktor unvanı aldı.

1996 yılında mezun olduğu fakülteye Ceza Hukuku alanında yardımcı doçent olarak atandı. Columbia Üniversitesi'nde hukuk İngilizcesi sertifikasını aldı. 2002 yılında Doçent, 2005 yılında Profesör oldu. 2007 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı oldu ve bu görevi bir yıl sürdürdü.1991 yılından beri kayıtlı olduğu Ankara Barosu'nun 10 Ekim 2010 tarihinde gerçekleşen 61. Olağan Genel Kurulunda kullanılan oyların %58'ini alarak başkanlığa seçildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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