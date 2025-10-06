Yemekteyiz Şükran kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Şükran Hanım kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan Yemekteyiz yarışmasında yeni bir hafta heyecanı başladı. Bu hafta yarışan isimlerden biri olan Şükran Hanım, sempatik tavırlarıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. İzleyiciler, onun yaşı, memleketi ve yarışmadaki performansına dair ayrıntıları öğrenmek istiyor. İşte, Yemekteyiz Şükran Hanım hakkında merak edilen bilgiler…

YEMEKTEYİZ ŞÜKRAN KİMDİR?

Yemekteyiz programının dikkat çeken yarışmacılarından Şükran Hanım, 29 yaşında ve bir çocuk annesidir. Aslen Muşlu olan Şükran Hanım, Beden Eğitimi Öğretmeni olarak görev yapmaktadır. Sporla iç içe bir yaşam süren yarışmacı, özellikle at binmeyi çok seviyor. Aynı zamanda mutfakta da oldukça aktif olan Şükran Hanım, çocuğuyla birlikte yemek yapmaktan büyük keyif alıyor. Samimi kişiliği ve enerjik tavırlarıyla izleyicilerin ilgisini çeken yarışmacı, haftanın birincisi olmak için elinden geleni yapıyor.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, Ekim 2008 tarihinde Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan, İngiliz yapımı Come Dine with Me formatından uyarlanan bir Türk televizyon yarışma programıdır. Program, Ekim 2012 yılında Fox TV'ye geçmiş ve farklı dönemlerde çeşitli sunucularla izleyici karşısına çıkmıştır. 2017 yılından bu yana ise TV8 ekranlarında Zuhal Topal'ın sunumuyla yayınlanmaktadır. Her hafta beş yarışmacı, kendi evlerinde hazırladıkları yemeklerle birbirini ağırlayarak puanlama yapar. Haftanın sonunda en yüksek puanı alan yarışmacı, 200 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olur.