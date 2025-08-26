TV8'in popüler yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz, yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkıyor. Yarışmanın dikkat çeken isimlerinden Melis Göz, kendine özgü tarzı ve lezzetli yemekleriyle seyircilerin ilgisini çekmeyi başarıyor. Melis Göz ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. Yemekteyiz Melis kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Melis Göz kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ MELİS KİMDİR?

Melis Göz, TV8'in sevilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in 25-29 Ağustos 2025 tarihleri arasında yayınlanan haftasında enerjik ve neşeli kişiliğiyle dikkat çeken yarışmacılardan biri oldu. Daha önce programın önceki sezonlarında da boy gösteren Melis, bu sezonun ilk haftasında yeniden yarışmaya katılarak izleyicilerin karşısına çıktı. 1. gün yarışmacısı olarak mutfağa giren Melis Göz, özgün yemekleri ve samimi tavırlarıyla hem jüri hem de izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi. Yarışmadaki performansıyla tekrar sahneye çıkması izleyenlerde heyecan yarattı.

YEMEKTEYİZ MELİS KAÇ YAŞINDA?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında enerjisi ve iddialı tavırlarıyla dikkat çeken Melis Göz, 25 yaşındadır. Yarışmadaki performansının yanı sıra genç yaşıyla da izleyicilerin ilgisini çeken Melis, kısa sürede adından söz ettirmeyi başardı.

YEMEKTEYİZ MELİS NERELİ?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında dikkat çeken yarışmacılardan Melis Göz, aslen Samsunludur. Şu anda da yaşamını Samsun'da sürdüren Melis, memleketine olan bağlılığıyla da izleyicilerin ilgisini çekiyor.

YEMEKTEYİZ MELİS EVLİ Mİ?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının sevilen yarışmacılarından Melis Göz'ün özel hayatı da izleyiciler tarafından merak ediliyor. Genç yarışmacı, şu anda bekar ve hayatını Samsun'da sürdürmektedir.

YEMEKTEYİZ MELİS NE İŞ YAPIYOR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında enerjisiyle dikkat çeken Melis Göz, güzellik sektöründe faaliyet gösteriyor. Kendi güzellik merkezini işleten Melis, iş hayatındaki girişimci kimliğiyle de izleyicilerin ilgisini çekiyor.

YEMEKTEYİZ MELİS'İN MENÜSÜ

