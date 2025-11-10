Haberler

Yemekteyiz İman kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz İman Bey kaç yaşında, nereli?

Yemekteyiz İman kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz İman Bey kaç yaşında, nereli?
Güncelleme:
Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, emekteyiz İman Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz İman kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 10-14 Kasım haftasında yarışacak olan İman Bey'in hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz İman Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz İman kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ İMAN KİMDİR?

Yemekteyiz yarışmasının dikkat çeken isimlerinden biri olan İman Dumrul, 45 yaşında ve dört çocuk babasıdır. Aslen Iğdırlı olan İman, yarışmada hem kişiliği hem de mutfaktaki yetenekleriyle öne çıkmaktadır.

İman Dumrul, mesleğini tutkuyla yapan bir moda tasarımcısıdır. Tasarım dünyasındaki yaratıcılığını mutfakta da sergileyen İman, özgün sunumları ve detaylara verdiği önemle jüriyi etkilemektedir.

Şarkı söylemeyi çok seven İman, aynı zamanda geleneksel yemekler yapmaktan büyük keyif alır. Kültürel mirasına bağlılığı ve el emeğine verdiği değer, hem tarzına hem de yemeklerine yansımaktadır.

Yarışmada kazanacağı 200 bin TL'lik ödülü iyi değerlendirmeyi planlayan İman Dumrul, bu parayla kendi moda atölyesini açmak istiyor. Böylece hem kendi tasarımlarını üretmek hem de yeni yeteneklere ilham vermek arzusunda.

Yemekteyiz'deki performansıyla dikkat çeken İman, samimiyeti, yaratıcılığı ve misafirperverliğiyle izleyicilerin sevgisini kazanmayı başarıyor. Geleneksel tatlara kattığı modern dokunuşlar, onun yarışmadaki en güçlü yönlerinden biri olarak öne çıkıyor.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
500
