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Yemekteyiz Can kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Can Bey kaç yaşında, nereli?

Yemekteyiz Can kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Can Bey kaç yaşında, nereli?
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Yemekteyiz programının yeni yarışmacısı Can Bey'in kimliği, yaş ve kökeni merak konusu oldu. 24-28Şubat haftasında yarışacak olan Can Bey, mutfak yeteneklerini ve ev sahipliği becerilerini sergileyerek ekranlara gelecek. Program, yarışmacıların bu yeteneklerini izleyici ile paylaşıyor. Can Bey'in yaşı ve kökeni hakkında detaylar merakla bekleniyor. Yemekteyiz Can Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Can Bey kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'ın sunduğu Yemekteyiz programının yeni yarışmacısı Can Bey'in kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu merak konusu oldu. 24-28Şubat haftasında yarışacak olan Can Bey'in hayatı ve yemek yapma yetenekleri, ev sahipliği becerileri ile ekranlara gelecek. Yemekteyiz programı, yarışmacıların mutfak ve ev sahipliği yeteneklerini sergileyerek izleyici ile buluşuyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz Can Bey kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ CAN KİMDİR?

Yemekteyiz Can,38 yaşındadır. Bekar olan Can VanlıdırOyunculuğuyla adından söz ettiren Can. Van lezzetlerini yapmayı sevdiğini ifade ediyor.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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