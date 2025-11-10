Haberler

Yemekteyiz Ahmet kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ahmet Bey kaç yaşında, nereli?

Yemekteyiz Ahmet kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ahmet Bey kaç yaşında, nereli?
Güncelleme:
Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, emekteyiz Ahmet Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ahmet kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 10-14 Kasım haftasında yarışacak olan Ahmet Bey'in hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Ahmet Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ahmet kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ AHMET KİMDİR?

Yemekteyiz yarışmasının dikkat çeken yarışmacılarından biri olan İman Dumrul, 50 yaşında ve üç çocuk babasıdır. Ankara doğumlu olan İman, sıcak kişiliği ve samimi tavırlarıyla izleyicilerin gönlünü kazanmayı başarmıştır.

İman Dumrul, uzun süredir kafe işletmeciliği yapmaktadır. İşinde titiz ve misafirperver bir yaklaşım sergileyen İman, müşterileriyle kurduğu yakın iletişimle çevresinde sevilen bir isimdir.

Ailesine büyük önem veren İman, boş zamanlarını çocukları ve eşiyle birlikte geçirmeyi tercih ediyor. Ailesiyle birlikte vakit geçirmek, onun için hem huzur hem de motivasyon kaynağı.

Yemekteyiz yarışmasında 200 bin TL'lik büyük ödülü kazanmayı hedefleyen İman, ödülü tamamen çocuklarının geleceği için harcamayı planlıyor. Bu yönüyle, yarışmadaki en samimi ve fedakâr yarışmacılardan biri olarak öne çıkıyor.

Yarışma boyunca sakin tavırları, özenli sofraları ve lezzetli yemekleriyle dikkat çeken İman, hem jüri hem de rakipleri tarafından saygı duyulan bir yarışmacı olmayı başarmıştır. Aile bağlarını ve emeği ön planda tutan yaklaşımı, onu izleyicilerin gözünde özel bir yere taşımaktadır.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.

