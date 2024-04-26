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YEMEKTEYİZ 26 Nisan yarışmacısı Durmuş kimdir? Durmuş Çetin kaç yaşında, nereli?

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Yemekteyiz programının 26 Nisan tarihli yarışmacısı Durmuş Çetin hakkında merak edilenler araştırılıyor. Durmuş Çetin'in yaşı, nereli olduğu ve diğer detaylar izleyiciler tarafından merak konusu oldu.

26 Nisan tarihli Yemekteyiz yarışmasının dikkat çeken ismi Durmuş Çetin hakkında merak edilenler. Yarışmacı Durmuş Çetin'in yaş, memleket gibi kişisel bilgileri ve yarışmadaki puan durumu. 26 Nisan 2024 Yemekteyiz yarışmacısı Durmuş Çetin kimdir? YEMEKTEYİZ 26 Nisan yarışmacısı Durmuş kimdir? Durmuş Çetin kaç yaşında, nereli?

DURMUŞ ÇETİN KİMDİR?

Durmuş Çetin 31 yaşındadır. Aslen Amasyalı ve bekardır. Aşçı ve yazardır. Tecrübesini yemekleriyle ortaya koyan Durmuş Çetin haftanın son yarışmacısıdır.

YEMEKTEYİZ 26 Nisan yarışmacısı Durmuş kimdir? Durmuş Çetin kaç yaşında, nereli?

ZUHAL TOPAL KİMDİR?

Zuhal Topal 23 Eylül 1976 İstanbul doğumludur. Türk program sunucusu ve oyuncusudur. Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 9 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır. Sihirli Annem dizisinde "Suzan" adlı karakteriyle tanınmıştır. ATV'de yayınlanan Selena adlı bir dizide "Fitnat Korkmaz" adında kötü bir müdireyi oynayan Zuhal Topal, bu diziden sonra Şarkı Söylemek Lazım adlı yarışmada koçu İlhan Şeşen ile yarışmış; halk ve jüri tarafından birinciliği hak etmiştir. Metin Akpınar'ın başrolünde oynadığı Papatyam (dizi) dizisinde birkaç bölümde oynamıştır ve büyük beğeni toplamıştır ve Zuhal Topal'a evlilik programı verilmiştir. Programın adı Zuhal Topal'la İzdivaç'tır. Kanal D'de yayınlanan Geniş Aile adlı dizide Şukufe rolünde oynamıştır. TRT kanalında 91 bölüm yayınlanan Avrupa Avrupa adlı dizide oynarken bir bebek dünyaya getirmiş adını da hurma ağacı anlamına gelen "Lina" koymuştur. 2013 yılında bu dizideki "Nermin" rolüyle Antalya TV Ödüllerinde aday gösterilmiş ve "En iyi Komedi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi olmuştur.

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Kaynak: Haberler.com / Gündem

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