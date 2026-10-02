Yemekhane mi? Yemek Kartı mı? Şirketler İçin Hangisi Daha Avantajlı?

Yemek Kartı mı Yemekhane mi? Nasıl Seçim Yapılabilir?

Yemek kartı mı yemekhane mi tartışmasında tek bir doğru yoktur. Karar vermeden önce şu soruları yanıtlamak gerekir:

İşletme şehir merkezine ve restoranlara yakın mı?

Çalışanlar vardiyalı mı, gece de çalışıyor mu?

Mutfak yatırımı ve personel giderleri karşılanabilir mi?

Çalışanlar menü seçeneği bekliyor mu?

Muhasebe ve vergi süreçleri ne kadar sadeleştirilmek isteniyor?

Bu cevaplar, hangi yöntemin işletmeye daha uygun olduğunu netleştirir.

Yemekhane Sistemi

Yemekhane, özellikle restoranlara uzak sanayi bölgelerinde ve gece vardiyası olan tesislerde öne çıkan bir seçenek. Çalışan öğle arasında yolda zaman kaybetmeden yemek yiyebilir. Bu şekilde şirket içerisinde bir sosyal ortam da oluşur. Öne çıkan bu durumlar yemekhane seçeneği için avantaj olarak düşünülebilir. Buna karşılık yemekhane sürekli bir yönetim ister. Mutfak ekipmanı, aşçı, hizmetli, satın alma ve hijyen denetimi gibi kalemler işletmenin maliyet ve iş yükünü artırır. Sabit menü de her çalışanın beklentisini karşılamayabilir. Zira her çalışanın beklentilerinin farklı olduğunu göz ardı etmemek gerekir.

Yemek Kartı Sistemi

Yemek kartı, işverenin çalışanlarına tanımladığı ön ödemeli bir ödeme aracıdır. Çalışanlar anlaşmalı restoran, kafe ve marketlerde kullanabilir. Bu yan hakların başlıca avantajları şunlardır:

Çalışana yemek ve mekan seçme özgürlüğü tanır.

Mutfak, aşçı ve satın alma gibi iş gücü kalemlerinden tasarruf sağlar.

Muhasebe ve insan kaynakları süreçlerini sadeleştirir.

Tek fatura ile yönetim imkanı sunar.

Belirlenen limitler dahilinde %100'e varan vergi avantajı sağlar.

Mobil ödeme, bakiye takibi ve raporlama gibi dijital kolaylıklar içerir.

Sadece öğle yemeklerini düşünüldüğünde çalışanlar öğle molasında dışarı çıkıp dinlenme fırsatı da bulur. Buna ek olarak kasap, manav ve market gibi harcama noktaları sunan yemek kartları da mevcuttur. Pluxee 170 binden fazla üye iş yeri ağı, tek fatura ile yönetim, mobil ödeme desteği ve 7/24 hizmet veren dijital asistanı ile işveren ve çalışan tarafındaki süreçleri kolaylaştırmayı hedefliyor. %100’e varan vergi avantajıyla sunulan Pluxee Yemek Kartı hem çalışanlar hem de işverenler için oldukça avantajlı bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Çalışanlar İçin Yemek Kartı mı Yemekhane mi?

Çalışanların gözünden bakıldığında çalışanlar için yemek kartı mı yemekhane mi sorusu çoğunlukla esneklik konusudur. Kart, kişinin dilediği yerde, dilediği zamanda yemek yemesine imkan tanır. Hibrit ya da uzaktan çalışanlar da haklarını evlerine yakın bir yerde ya da market alışverişinde kullanabilir. Yemekhane ise sabit menü ve sabit saatle sınırlıdır.

Şirketler İçin Yemek Kartı mı Yemekhane mi?

İşveren tarafında ise şirketler için yemek kartı mı yemekhane mi sorusu maliyet ve operasyon üzerinden değerlendirilir. Yemekhane; yatırım, personel, hammadde ve denetim gerektirir. Kartta ise işletme yalnızca bakiye yükler ve süreci tek fatura ile yönetir. Bu nedenle fiziksel bir zorunluluk yoksa birçok işletme kart sistemini tercih eder.

Yemek Ücreti ve Vergi İstisnası Nasıl İşler?

Karar sürecinde vergi boyutu önemlidir. 2026 yılı için günlük yemek bedeli KDV dahil 330 TL olarak belirlenmiştir. Bu tutara kadar olan yemek kartı ödemeleri gelir vergisi, damga vergisi ve SGK primi istisnasından yararlanır. Limiti aşan kısım ise istisna kapsamına girmez. Planlamayı yaparken güncel mevzuatı kontrol etmeniz ve mali müşavirinize danışmanız faydalı olur.