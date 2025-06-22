YDT saat kaçta başlayacak? 2025 YDT kaç dakika sürüyor?

YDT saat kaçta başlayacak? 2025 YDT kaç dakika sürüyor?
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2025 YKS'nin son oturumu olan YDT saat kaçta başlayacak sorusu, yabancı dil testine katılacak binlerce adayın en çok merak ettiği konuların başında geliyor. YDT saat kaçta başlayacak ve sınav süresi ne kadar sürecek soruları, sınav günü planlaması açısından büyük önem taşıyor.

Adayların sınav günü mağdur olmaması için YDT saat kaçta başlayacak sorusunun yanıtını doğru bilmesi şart. Aynı şekilde "2025 YDT kaç dakika sürecek?" sorusu da sınav süresini doğru kullanmak isteyen öğrenciler için oldukça kritik oluyor. Peki, YDT saat kaçta başlayacak? 2025 YDT kaç dakika sürüyor? İşte detaylar...

YDT SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

2025 YKS kapsamında düzenlenecek olan YDT (Yabancı Dil Testi), 22 Haziran 2025 Pazar günü saat 15:45'te başlayacak. Bu bilgi, YDT saat kaçta başlayacak sorusunu soran adaylar için ÖSYM'nin resmi sınav takviminden alınmıştır.

YDT saat kaçta başlayacak? 2025 YDT kaç dakika sürüyor?

YDT KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

YDT, toplamda 120 dakika, yani tam 2 saat sürecek. Adaylar 120 dakika boyunca sınavda kalacak. Sınav kurallarına göre, adayların ilk 90 dakika ve son 15 dakika boyunca sınav salonunu terk etmeleri yasaktır. Bu, sınavın daha düzenli geçmesini ve güvenliği sağlamayı hedefliyor.

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