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YDS NE ZAMAN? YDS/2 bu hafta sonu mu? YDS giriş belgesi sorgulama ekranı!

YDS NE ZAMAN? YDS/2 bu hafta sonu mu? YDS giriş belgesi sorgulama ekranı!
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Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavı (YDS) için geri sayım başladı. YDS/2 sınavı bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Adaylar, sınav giriş belgelerini sorgulama ekranından kontrol edebilirler. Sınavın tarihi ve diğer detaylar hakkında bilgi almak için ÖSYM'nin resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (2024-YDS/2) katılacak adayların sınava giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, YDS/2'nin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Sınavın bu hafta sonu olup olmadığı araştırılıyor. Peki, YDS/2 bu hafta sonu mu? YDS giriş belgesi sorgulama ekranı!

YDS NE ZAMAN?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, 3 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan sınav için adayların sınav yerlerine atanma işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

Adaylar, sınav gününde sorun yaşamamak için sınava giriş belgelerine erkenden ulaşarak sınav yerlerini kontrol edebilirler. Bu belgeler, adayların sınava girecekleri bina, salon ve kişisel sınav saati bilgilerini içermekte olup, sınava giriş belgesinin çıktısının alınması gerekmektedir. Adaylar, sınav günü belgenin yanı sıra geçerli bir kimlik belgesi (T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı veya pasaport) ile sınav merkezinde hazır bulunmalıdır.

YDS NE ZAMAN? YDS/2 bu hafta sonu mu? YDS giriş belgesi sorgulama ekranı!

YDS/2 SINAV GİRİŞ BELGESİ SORULAMA EKRANI

Sınav giriş belgelerine erişim, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden sağlanmaktadır. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sisteme giriş yaparak sınava giriş belgesini görüntüleyebilir ve çıktısını alabilirler. Sınava katılacak adayların sınav öncesinde sınav merkezi ve ulaşım rotalarını incelemeleri, sınav saatinden en az yarım saat önce sınav merkezinde bulunmaları tavsiye edilmektedir.

YDS NE ZAMAN? YDS/2 bu hafta sonu mu? YDS giriş belgesi sorgulama ekranı!

YDS/2 NEDİR?

3 Kasım 2024'te yapılacak olan 2024-YDS/2 sınavı, İngilizce, Almanca, Fransızca gibi çeşitli dillerde yapılacak olup, adayların yabancı dil seviyelerini ölçmeye yönelik önemli bir sınavdır.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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