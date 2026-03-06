Yazışmaları paylaştı: Müşterisinden kadın sigortacıya uygunsuz teklif

Bir kadın sigortacı, müşterisi olduğunu belirttiği bir kişiden gelen taciz içerikli mesajları sosyal medyada paylaşarak yaşadığı olayı kamuoyuna duyurdu. Paylaşılan WhatsApp ekran görüntülerinde, şahsın sigorta hizmeti hakkında konuşmak yerine uygunsuz taleplerde bulunduğu görüldü.

"PARALI FOTOĞRAF VEYA VİDEO OLMAZ MI?"

Mesajlarda karşı tarafın "Paralı fotoğraf veya video olmaz mı?" şeklinde ifadeler kullandığı, sigortacı kadının ise durumu anlamaya çalıştıktan sonra söz konusu talepler karşısında tepki gösterdiği dikkat çekti.

"MESAJLAR TACİZ KAPSAMINDA"

Kadın sigortacı, son mesajında gönderilen ifadelerin taciz kapsamında değerlendirildiğini belirterek ilgili kayıtların saklandığını ve benzer durumun tekrarlanması halinde hukuki işlem başlatılacağını bildirdi.

