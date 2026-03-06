Yazışmaları paylaştı: Müşterisinden kadın sigortacıya uygunsuz teklif
Bir kadın sigortacı, müşterisinden gelen uygunsuz ve taciz içerikli WhatsApp mesajlarını paylaşarak yaşadığı olayı duyurdu.
- Bir kadın sigortacı, müşterisinden gelen taciz içerikli WhatsApp mesajlarını sosyal medyada paylaştı.
- Mesajlarda karşı taraf 'Paralı fotoğraf veya video olmaz mı?' şeklinde uygunsuz taleplerde bulundu.
- Kadın sigortacı, mesajların taciz kapsamında değerlendirildiğini ve hukuki işlem başlatılabileceğini belirtti.
Bir kadın sigortacı, müşterisi olduğunu belirttiği bir kişiden gelen taciz içerikli mesajları sosyal medyada paylaşarak yaşadığı olayı kamuoyuna duyurdu. Paylaşılan WhatsApp ekran görüntülerinde, şahsın sigorta hizmeti hakkında konuşmak yerine uygunsuz taleplerde bulunduğu görüldü.
"PARALI FOTOĞRAF VEYA VİDEO OLMAZ MI?"
Mesajlarda karşı tarafın "Paralı fotoğraf veya video olmaz mı?" şeklinde ifadeler kullandığı, sigortacı kadının ise durumu anlamaya çalıştıktan sonra söz konusu talepler karşısında tepki gösterdiği dikkat çekti.
"MESAJLAR TACİZ KAPSAMINDA"
Kadın sigortacı, son mesajında gönderilen ifadelerin taciz kapsamında değerlendirildiğini belirterek ilgili kayıtların saklandığını ve benzer durumun tekrarlanması halinde hukuki işlem başlatılacağını bildirdi.