Haberler

Yazışmaları paylaştı: Müşterisinden kadın sigortacıya uygunsuz teklif

Yazışmaları paylaştı: Müşterisinden kadın sigortacıya uygunsuz teklif
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bir kadın sigortacı, müşterisinden gelen uygunsuz ve taciz içerikli WhatsApp mesajlarını paylaşarak yaşadığı olayı duyurdu.

  • Bir kadın sigortacı, müşterisinden gelen taciz içerikli WhatsApp mesajlarını sosyal medyada paylaştı.
  • Mesajlarda karşı taraf 'Paralı fotoğraf veya video olmaz mı?' şeklinde uygunsuz taleplerde bulundu.
  • Kadın sigortacı, mesajların taciz kapsamında değerlendirildiğini ve hukuki işlem başlatılabileceğini belirtti.

Bir kadın sigortacı, müşterisi olduğunu belirttiği bir kişiden gelen taciz içerikli mesajları sosyal medyada paylaşarak yaşadığı olayı kamuoyuna duyurdu. Paylaşılan WhatsApp ekran görüntülerinde, şahsın sigorta hizmeti hakkında konuşmak yerine uygunsuz taleplerde bulunduğu görüldü.

"PARALI FOTOĞRAF VEYA VİDEO OLMAZ MI?"

Mesajlarda karşı tarafın "Paralı fotoğraf veya video olmaz mı?" şeklinde ifadeler kullandığı, sigortacı kadının ise durumu anlamaya çalıştıktan sonra söz konusu talepler karşısında tepki gösterdiği dikkat çekti.

Yazışmaları paylaştı: Müşterisinden kadın sigortacıya uygunsuz teklif

"MESAJLAR TACİZ KAPSAMINDA"

Kadın sigortacı, son mesajında gönderilen ifadelerin taciz kapsamında değerlendirildiğini belirterek ilgili kayıtların saklandığını ve benzer durumun tekrarlanması halinde hukuki işlem başlatılacağını bildirdi.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dolar, TL karşısında tarihi zirveye ulaştı

Piyasalar alev alev! Tarihi rekor geldi
Bu görüntüleri paylaşıp İsrail ile alay ediyorlar

Bu görüntüleri paylaşıp İsrail ile alay ediyorlar
Dünyaca ünlü ABD gazetesinden skandal çıkışı: İran'dan sonra Türkiye...

Dünyaca ünlü ABD gazetesinden skandal çıkışı: İran'dan sonra Türkiye..
Etrafı yangın yerine dönen ülkenin liderinin rahatlığına bakın

Etrafı yangın yerine dönen ülkenin liderinin rahatlığına bakın
Dolar, TL karşısında tarihi zirveye ulaştı

Piyasalar alev alev! Tarihi rekor geldi
Real Madrid'de Mbappe krizi! Yönetim çıldırdı

Yaptığı tercih yönetimi çileden çıkardı
Tepki yağıyor! Milyonlarca hayranı Messi'nin Trump'a yaptığı hareketle şok oldu

Milyonlarca hayranı Messi'nin tek hareketiyle şok oldu