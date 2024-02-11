Yazar Füruzan kimdir, gerçek adı ne? Füruzan neden soyadını kullanmıyor?

Yazar Füruzan kimdir? Türk edebiyatının usta kalemlerinde Füruzan 91 yaşında hayatını kaybetti. Yazar Füruzan'ın hayatını kaybetmesinin ardından hakkında birçok soru merak edildi. Bunlar arasında Yazar Füruzan kimdir, gerçek adı ne ile Füruzan neden soyadını kullanmıyor soruları oldu. Peki, Yazar Füruzan kimdir, gerçek adı ne? Detaylar!

FÜRUZAN KİMDİR?

İstanbul'da 29 Ekim 1932'de dünyaya gelen Feruze Çerçi, eserlerini Füruzan ismiyle imzaladı. 1958 yılında karikatürist Turhan Selçuk'la evlendikten bir süre sonra Füruzan Selçuk imzasını kullanan yazar, Yalova Demir Köyü İlkokulu'nu bitirdi (1946). Orta öğrenimini yarıda bırakarak kısa bir süre tiyatro oyunculuğu yaptı. Daha sonra kendini tümüyle edebiyat çalışmalarına verdi.

Füruzan, gözleme dayalı gerçekçi bir anlayışı eserlerinde yansıtarak hikâyelerini Seçilmiş Hikâyeler, Türk Dili, Pazar Postası, Dost, Papirüs, Yeni Dergi'de yayımladı. İlk hikâye kitabı Parasız Yatılı ile 1972 Sait Faik Hikâye Armağanı'nı, ilk romanı Kırkyedi'liler ile de 1975 Türk Dil Kurumu Roman Ödülü'nü kazanan Firuzan'ın Parasız Yatılı eseri sinemaya da uyarlandı.

FÜRUZAN SOYADINI NEDEN KULLANMIYOR?

Füruzan, soyadı kullanmamasıyla ilgili yaptığı açıklamada "Ben o yıllar çok ünlü bir soyadı taşıyordum. Çok ünlü, çok saygıdeğer iki adamın kendi akıllarıyla, emekleriyle ve yetenekleriyle ünlendirdiği saygıdeğer bir soyadıydı. Ben, o ünlenmiş soyadının bana sağlama ihtimali olan kolaylıklarına hiç yanaşmak istemedim. Ben, yazarlığımın sınanmasını öyle bir şekilde tek başıma yapıp bu büyük addan yararlanmamalıydım." demişti.