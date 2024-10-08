Yaz saati ve kış saati uygulamasına geçilecek mi? Saatler ne zaman geri alınacak 2024?

Saatler ne zaman geri alınacak 2024? Özellikle sabah erken saatlerde işe ve okula giden vatandaşlar, "Kış saati bu sene uygulanacak mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. Saatler 1 saat geri alınacak mı? 2024 yılında Türkiye'de saatler geri alınacak mı? Detaylar haberimizdedir…

SAATLERİ NE ZAMAN GERİ ALINACAK 2024?

Türkiye, 2016 yılının Ekim ayından bu yana yaz saati uygulamasını sürdürmekte. Bu nedenle kış saati uygulamasına geçiş yapılmayacak.

KIŞ SAATİ UYGULAMASI NEDEN KALKTI?

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Türkiye'de, gün ışığından daha fazla faydalanmak amacıyla 26 Mart 2016 tarihinde saatlerin bir saat ileri alınmasıyla başlayan yaz saati uygulamasının, yıl boyunca devam etmesine karar verilmiştir.

KIŞ SAATİ UYGULAMASI NE DEMEK?

Kış saati uygulaması, gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla saatlerin bir saat geri alınması yöntemidir. Ancak Türkiye'de, 26 Mart 2016'da Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, yaz saati uygulaması kalıcı hale getirilmiştir. Bu karar doğrultusunda saatler bir saat ileri alınmış ve yıl boyunca bu uygulamanın devam etmesi kararlaştırılmıştır.