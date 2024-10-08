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Yaz saati ve kış saati uygulamasına geçilecek mi? Saatler ne zaman geri alınacak 2024?

Yaz saati ve kış saati uygulamasına geçilecek mi? Saatler ne zaman geri alınacak 2024?
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Yaz saati ve kış saati uygulamasına geçilecek mi? 2024 yılında kış saati uygulamasıyla ilgili merak artıyor. Sonbaharın gelmesi ve havanın daha erken kararmasıyla birlikte, "Saatler geri alınacak mı?" sorusu yeniden gündeme taşındı. 2016 yılından itibaren Türkiye, sürekli yaz saati uygulamasına geçerek saatleri değiştirme alışkanlığını sonlandırmıştı. Saatler ne zaman geri alınacak 2024? Yaz saati ve kış saati uygulaması neden kalktı? sorularına yanıt aranıyor. Peki, kış saati uygulaması nedir?

Saatler ne zaman geri alınacak 2024? Özellikle sabah erken saatlerde işe ve okula giden vatandaşlar, "Kış saati bu sene uygulanacak mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. Saatler 1 saat geri alınacak mı? 2024 yılında Türkiye'de saatler geri alınacak mı? Detaylar haberimizdedir…

SAATLERİ NE ZAMAN GERİ ALINACAK 2024?

Türkiye, 2016 yılının Ekim ayından bu yana yaz saati uygulamasını sürdürmekte. Bu nedenle kış saati uygulamasına geçiş yapılmayacak.

Yaz saati ve kış saati uygulamasına geçilecek mi? Saatler ne zaman geri alınacak 2024?

KIŞ SAATİ UYGULAMASI NEDEN KALKTI?

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Türkiye'de, gün ışığından daha fazla faydalanmak amacıyla 26 Mart 2016 tarihinde saatlerin bir saat ileri alınmasıyla başlayan yaz saati uygulamasının, yıl boyunca devam etmesine karar verilmiştir.

Yaz saati ve kış saati uygulamasına geçilecek mi? Saatler ne zaman geri alınacak 2024?

KIŞ SAATİ UYGULAMASI NE DEMEK?

Kış saati uygulaması, gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla saatlerin bir saat geri alınması yöntemidir. Ancak Türkiye'de, 26 Mart 2016'da Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, yaz saati uygulaması kalıcı hale getirilmiştir. Bu karar doğrultusunda saatler bir saat ileri alınmış ve yıl boyunca bu uygulamanın devam etmesi kararlaştırılmıştır.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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