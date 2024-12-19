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Yayla Kızılkaya kimdir? PKK sorumlusu Yayla Kızılkaya öldü mü?

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PKK'nın sorumlularından olan Yayla Kızılkaya'nın durumu gündeme geliyor. Terörist Yayla Kızılkaya, Suriye/Kamışlı'da MİT'in nokta operasyonu ile etkisiz hale getirildi. Peki, Yayla Kızılkaya kimdir? PKK sorumlusu Yayla Kızılkaya öldü mü? İşte detaylar!

Milli İstihbarat Teşkilatı(MİT), PKK/PAJK Cezire bölge sözde genel sorumlusu Nesrin Amed kod isimli Yayla Kızılkaya'yı Suriye/Kamışlı'da düzenlediği operasyon ile etkisiz hale getirdi. Vatandaşlar, Yayla Kızılkaya'nın kim olduğunu merak ediyor. Peki, Yayla Kızılkaya kimdir? PKK sorumlusu Yayla Kızılkaya öldü mü? Detaylar haberimizde...

YAYLA KIZILKAYA KİMDİR?

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, MİT, PKK kırsal kadrolarına 14 yaşındayken katılan Yayla Kızılkaya'yı, Türkiye, Irak ve Suriye'de gerçekleştirdiği silahlı faaliyetleri sebebi ile hedef listesine aldı. Terörist Kızılkaya, PKK'nın, Suriye'deki kadın kadrolarının idare edilmesinde görevliydi. Yayla Kızılkaya gittiği bölgelerdeki kadın kadrolarla toplantılar yapıyor ve onları teftiş ediyordu. Suriyeli kadınlara yönelik sürdürülen ideolojik faaliyetlerin genel koordinasyonundan da sorumluydu.

PKK'lı terörist Kızılkaya, kadın kadrolarının idaresinin yanı sıra Suriye halkının örgüt güdümünde yönlendirilmesi için örgütleme ve katılım faaliyetlerini de organize ediyordu. Özellikle Suriye halkının örgüt ideolojisini benimsemesi, ajite edilmesi ve örgüt lehine hareket etmesini sağlamak için örgütleme eğitimleri veriyordu.

Kızılkaya, 1993'te örgütün kırsal kadrolarına katıldı. Irak'ın kuzeyinde Kandil ve Gare bölgesinde, ayrıca Hakkari/Şemdinli kırsalında uzun yıllar PKK/KCK bünyesinde sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdi. 2015-2017 yılları arasında PKK/YJA Star Kandil Eyaleti sözde Genel Sorumlusu oldu.

Yayla Kızılkaya kimdir? PKK sorumlusu Yayla Kızılkaya öldü mü?

2018'de Medya Savunma Alanları yürütmesinde yer aldı. 2019'da örgüt üst yönetimi tarafından PKK/PAJK Mahmur sözde Genel Sorumlusu görevine getirildi. İlerleyen süreçte Suriye'ye geçerek PKK/PAJK Şehba sözde Genel Sorumlusu olarak faaliyet yürüttü. 2024 itibarıyla PKK/PAJK Cezire bölge sözde genel sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.

PKK SÖZDE SORUMLUSU YAYLA KIZILKAYA ÖLDÜ MÜ?

PKK/PAJK Cezire Bölge sözde Genel Sorumlusu Nesrin Amed kod isimli Yayla Kızılkaya, MİT tarafından uzun süredir takip ediliyordu. Kızılkaya'ya yönelik düzenlenecek operasyon için en uygun zamanın oluşması ile düğmeye basıldı. Terörist Yayla Kızılkaya, Suriye/Kamışlı'da MİT'in nokta operasyonu ile etkisiz hale getirildi.

Yayla Kızılkaya kimdir? PKK sorumlusu Yayla Kızılkaya öldü mü?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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