Yavuz Demirörs kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Bozkır Belediye Başkan adayı Yavuz Demirörs kaç yaşında, nereli?
Yavuz Demirörs kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri- Yeşilhisar Belediye Başkan adayı Yavuz Demirörs kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Kayseri -Yeşilhisar Belediye Başkan adayı olan Yavuz Demirörs hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Yavuz Demirörs'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Yavuz Demirörs kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Bozkır Belediye Başkan adayı Yavuz Demirörs kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
YAVUZ DEMİRÖRS KİMDİR?
Yavuz Demirörs Konya - Bozkır Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Konya - Bozkır Belediye Başkan adayı Yavuz Demirörs esnaftır ve ortaokul/lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.