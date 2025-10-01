Yaşlılar haftası ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2026 Ulusal Yaşlılar Haftası teması ve etkinlikleri!

2026 Ulusal Yaşlılar Haftası ne zaman başlayacak? Bu yılki yaşlılar haftası hangi güne denk geliyor, teması ne olacak? Yaşlılara saygı ve değer verme bilincini artırmayı amaçlayan bu özel haftanın etkinlikleri nasıl şekillenecek? İşte 2026 Ulusal Yaşlılar Haftasıyla ilgili merak edilen tüm detaylar haberin devamında yer alıyor?

YAŞLILAR HAFTASI NE ZAMAN?

Ulusal Yaşlılar Haftası, her yıl 18-24 Mart tarihleri arasında ülke genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Bu özel hafta, yaşlılara saygı ve sevginin artırılması, onların toplumsal hayattaki rollerinin fark edilmesi ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesi amacıyla düzenlenir. Her yıl belirlenen farklı temalar çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikler, yaşlıların sosyal, kültürel ve sağlık alanlarındaki ihtiyaçlarına dikkat çekmeyi hedefler.

YAŞLILAR HAFTASI NEDİR?

Yaşlılar Haftası, her yıl mart ayının belirli günlerinde kutlanan ve yaşlı bireylere saygı, sevgi ile destek olma bilincini artırmayı amaçlayan özel bir haftadır. Toplumda yaşlıların önemine dikkat çekmek, onların haklarını korumak ve yaşam kalitelerini yükseltmek için çeşitli etkinlikler düzenlenir. Bu hafta, yaşlıların sosyal yaşama aktif katılımını teşvik etmek ve yaşlılık sürecine dair farkındalığı artırmak için önemli bir fırsat sunar.

YAŞLILAR HAFTASI TEMASI

Sağlık Bakanlığı, bu yılki "Ulusal Yaşlılar Haftası" temasının "Sağlıklı Yaşa, Sağlıkla Yaşlan" olarak belirlendiğini açıkladı. Türkiye'de her yıl 18-24 Mart tarihleri arasında kutlanan bu özel haftada, yaşlılara yönelik farkındalık artırıcı etkinlikler düzenleniyor ve farklı temalar işleniyor. 2026 yılında da sağlıklı yaşlanmanın önemine vurgu yapılacak.

Bakanlık, yaşlı bireylerin sağlıklarını korumak ve sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla kapsamlı çalışmalar yürütüyor. Özellikle aktif ve sağlıklı yaşlanmayı desteklemek için koruyucu sağlık hizmetleri öncelikli olarak ele alınıyor.

Bu çerçevede, Türkiye genelinde 81 ilde bulunan 653 sağlık tesisinde, 80 yaş ve üzeri vatandaşlara Sağlıklı Yaş Alma Merkezleri (YAŞAM) aracılığıyla hizmet veriliyor. YAŞAM merkezlerinde, yaşlıların tıbbi bakım ihtiyaçları tespit edilip takip edilirken, evde ve yerinde sağlık hizmetleri de sunuluyor. Gerektiğinde uzaktan sağlık hizmetleriyle muayene ve danışmanlık imkânı da sağlanıyor.

Evde sağlık hizmetine ihtiyaç duyan kişiler, Sağlık Bakanlığı Evde Sağlık Hizmeti İletişim Merkezi (ESHİM) üzerinden "444 38 33" numaralı telefondan başvuruda bulunabiliyor. Kamu sağlık tesisleri bünyesindeki evde sağlık hizmet birimleri, ihtiyaç sahiplerine düzenli tıbbi bakım ve destek sağlıyor.

Şubat 2010'dan 2024 yılı sonuna kadar, evde sağlık hizmetlerinden toplamda 2 milyon 780 bin 50 kişi yararlandı. Bu kişilerin yaklaşık 1 milyon 270 bini 65 yaş ve üzeri yaşlılardan oluşuyor.