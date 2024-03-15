Yasin Palalı kimdir? Memleket Partisi Malatya Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Yasin Palalı kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Malatya Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Yasin Palalı kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Yasin Palalı kimdir? Memleket Partisi Malatya Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Yasin Palalı nereli? Detaylar haberimizdedir…

YASİN PALALI KİMDİR?

Yasin Palalı, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Memleket Partisi Malatya Yeşilyurt Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.