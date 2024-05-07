YASİN CENGİZ NE KADAR KAZANIYOR? Yasin Cengiz kimdir, nereli?

Sosyal medya fenomeni Yasin Cengiz'in yer aldığı organizasyonlarda sahne başına 100 bin dolar para kazanıyor.YASİN CENGİZ NE KADAR KAZANIYOR? Yasin Cengiz kimdir, nereli? İşte merak edilenler...

YASİN CENGİZ NE KADAR KAZANIYOR?

Sosyal medyada göbeğini sallayarak dans etmesiyle fenomen olan Yasin Cengiz'in kazancı ortaya çıktı. Cengiz'in yer aldığı bazı organizasyonlarda sahne başına aldığı yaklaşık 100 bin dolar para kazandığı öne sürüldü.

Yasin Cengiz'in gelirinin 2023 sonu itibarıyla 400 bin dolar (yaklaşık 13 milyon TL) olduğu tahmin ediliyordu. Şu ana kadarki serveti ise 1 milyon civarı (32 milyon TL) olarak öngörülüyor.

YETİŞKİN FİLM YILDIZI İLE VİDEO ÇEKTİ

Dünyanın en ünlü yetişkin film yıldızlarından olan Eva Elfie Türkiye ziyareti sırasında 'Göbek Reis' olarak fenomen olan Yasin Cengiz ile video çekmişti. Birbirlerine dondurma yediren ikilinin o anları ise sosyal medyada viral olmuştu.

YASİN CENGİZ KİMDİR?

Tarlada çalıştığı sırada çektiği göbek dansı videoları ile ünlenen Yasin Cengiz, Türkiye'yi köşe bucak gezip gittiği her yerde şov yaptığı videoları TikTok'ta paylaşmaya başladı. Paylaştığı videolar ile büyük beğeni alan Cengiz, dünyada 'Göbek şov yapan adam' diye bilinen bir sosyal medya fenomeni durumuna geldi. Öyle ki Dubai'de dahi göbek attı.

Cengiz, Türkiye'de dünyaya geldi ve burada büyüdü fakat göbek attığı videolar ile ünü dünyaya yayılınca Azerbaycan'dan Dubai'ye kadar gezmediği ülke kalmadı. Yasin Cengiz, dönerci, pizzacı gibi mekanların açılışlarına da katılarak meşhur dansını yaptı.

Biser King'in "Dom Dom Yes Yes" isimli parçasında göbek şovu yapan adam TikTok'ta 4.2M takipçi elde etti.

Tarlada çalıştığı sırada çektiği videolar ile tanınan Cengiz, Pascal Nouma, Beşiktaş'ın yıldızı Gedson Fernandes ve CZN Burak gibi diğer ünlülerle beraber de TikTok videoları çekti. Cengiz çektiği videolar ile TikTok'ta 67.7M beğeni aldı.