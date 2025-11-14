Yasemin Yürük kimdir? Yasemin Yürük kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Yasemin Yürük, sahne ve ekran dünyasında adından söz ettiren bir isim. Peki, genç yaşta başladığı kariyerinde hangi sürpriz gelişmeler yaşandı ve yakın dönemde neler yaptı? Yasemin Yürük'ün hayatındaki merak uyandıran detaylar haberimizin devamında sizi bekliyor.

YASEMİN YÜRÜK KİMDİR?

Yasemin Yürük, 1986 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiş, Türkiye'nin tanınmış şarkıcı, oyuncu ve bale sanatçılarından biridir. Mersin kökenli olan Yürük, çocukluk ve gençlik yıllarını İstanbul'da geçirmiştir. Sanat hayatına bale eğitimi alarak başlayan Yürük, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü ve ardından İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü'nden mezun olmuştur.

Profesyonel kariyerine müzik ve oyunculuk alanlarında devam eden Yürük, 2004 yılında Eren Bakıcı, Cemre Kemer ve Gülçin Ergül ile birlikte kurduğu Hepsi grubu ile büyük bir çıkış yakalamıştır. Grup ile televizyon dizilerinde ve sinema filmlerinde rol almış, geniş bir izleyici kitlesi kazanmıştır.

Grup dağıldıktan sonra spor antrenörlüğü ve solo müzik çalışmalarına yönelmiş, 2022 yılında "Düştüm Gülüşüne" adlı single çalışması ile müzik kariyerini sürdürmüştür.

YASEMİN YÜRÜK KAÇ YAŞINDA?

Yasemin Yürük 1986 doğumlu olduğuna göre 2025 yılı itibarıyla 39 yaşındadır.

YASEMİN YÜRÜK NERELİ?

Yasemin Yürük İstanbul'da doğmuş olmasına rağmen ailesi aslen Mersinlidir. Hem İstanbul'da yetişmiş hem de Mersin kökenli bir aile geçmişine sahiptir.

YASEMİN YÜRÜK'NİN KARİYERİ

Yasemin Yürük, sanat hayatına bale eğitimi ile başlamış, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda bale bölümlerinden mezun olmuştur. 2004 yılında kurulan Hepsi grubunun kurucu üyelerinden biri olarak müzik kariyerine adım atmış, grup ile birlikte 2005 yılında "Dikkat Şahan Çıkabilir" ve "Avrupa Yakası" gibi dizilerde oyunculuk yapmıştır.

2006 yılında "Kısık Ateşte 15 Dakika" filminde Berna karakterini canlandırmış, 2007-2008 yılları arasında "Hepsi Bir" adlı dizide Yasemin karakteri ile izleyici karşısına çıkmıştır.

Hepsi grubu 2013 yılında dağıldıktan sonra kişisel spor antrenörlüğü yapmaya başlayan Yürük, müzik kariyerini de solo olarak sürdürmüş ve 2022 yılında "Düştüm Gülüşüne" adlı single çalışması ile tekrar müzik dünyasında adından söz ettirmiştir.