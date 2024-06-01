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Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya ayrıldı mı? Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya neden ayrıldı?

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İkili, sosyal medya hesaplarından birbiriyle olan fotoğrafları silerek takipleşmeyi de bıraktı. Peki, Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya ayrıldı mı? Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya neden ayrıldı?

Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya ayrıldı mı? Merak ediliyor. Show TV ekranlarında yayınlanan Bahar dizisinde Dora rolünü oynayan Yasemin Kay Allen, bir süredir eski FBI çalışanı Erdal Kaya ile aşk yaşıyordu. Aşk dolu pozlarıyla dikkat çeken ikiliden kötü haber geldi. Peki, Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya ayrıldı mı? Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya neden ayrıldı?

YASEMİN KAY ALLEN İLE ERDAL KAYA AYRILDI MI?

İngiliz asıllı Türk oyuncu Allen ve Kaya sık sık sosyal medya hesaplarından romantik pozlarını yayınlayarak aşklarını dile getiriyordu. Güzel giden bir ilişkileri olan çift, yollarını ayırdı. İkili, sosyal medya hesaplarından birbiriyle olan fotoğrafları silerek takipleşmeyi de bıraktı. İkilinin neden ayrıldığı ise bilinmiyor.

Erdal Kaya, geçtiğimiz haftalarda "Abi bu sefer yenge desek kızmazsın herhalde?" diyen takipçisine "İlk defa onay veriyorum bu muhabbete. Şu ana kadar hiç yengeniz olmadı, ta ki bugüne kadar, şimdi diyebilirsiniz" cevabını vererek ilişkisini ilan etmişti.

Emir Ceran
Emir Ceran
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