Yaşar Elmas kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir Karaburun Belediye Başkan Adayı Yaşar Elmas kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. İzmir Karaburun Belediye Başkan Adayı Yaşar Elmas kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Yaşar Elmas kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir Karaburun Belediye Başkan Adayı Yaşar Elmas nereli? Detaylar haberimizdedir…

YAŞAR ELMAS KİMDİR?

Yaşar Elmas, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisi İzmir Karaburun Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.