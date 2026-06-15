Yaşadığı Mağduriyeti Girişime Dönüştürdü: İki Çocuk Annesi Türk Girişimciden Gayrimenkulde Güven Odaklı Dijital Platform

Türkiye'de kadın girişimcilerin teknoloji ve dijital dönüşüm alanındaki başarı hikayelerine bir yenisi daha eklendi. İki çocuk annesi girişimci Şahsemin Aksu tarafından hayata geçirilen Satışa Hazır, gayrimenkul sektöründe güven, şeffaflık ve resmi süreçlere uygunluğu merkeze alan yapısıyla yayın hayatına başladı. Aksu'nun girişimcilik yolculuğu ise yıllar önce yaşadığı bir gayrimenkul mağduriyetiyle başladı. Satın alma sürecinde karşılaştığı sorunlar ve eksik bilgilendirmeler, Şahsemin Aksu'yu benzer mağduriyetlerin önüne geçebilecek bir sistem geliştirmeye yönlendirdi. Uzun süren araştırmaların ardından ortaya çıkan Satışa Hazır, yalnızca ilan yayımlayan bir platform olmanın ötesine geçerek güven esaslı bir dijital ekosistem oluşturmayı amaçlıyor. Platform, gayrimenkul sektöründe doğru bilgiye ulaşmak isteyen kullanıcılar ile yetkili emlak firmalarını daha güvenli bir zeminde buluşturmayı hedefliyor.

YAŞADIĞI MAĞDURİYETİ GİRİŞİME DÖNÜŞTÜRDÜ

Şahsemin Aksu'nun Satışa Hazır projesini hayata geçirmesinde, geçmişte yaşadığı gayrimenkul mağduriyeti belirleyici oldu. Satın alma sürecinde karşılaştığı sorunlar, eksik bilgilendirmeler ve güven problemi, Aksu'yu sektörde daha şeffaf, doğrulanabilir ve resmi süreçlere uygun bir sistem geliştirmeye yöneltti. Böylece kişisel bir deneyimden doğan fikir, gayrimenkul alanında dijital bir girişime dönüştü. Platformun en dikkat çeken özelliklerinden biri, bireysel kullanıcıların doğrudan ilan yayımlayamıyor olması. Satışa Hazır'da yalnızca yetkili emlak firmaları ve sektör profesyonelleri ilan paylaşabiliyor. Bu yapıyla ilanların doğrulanabilir, resmi ve sektörel standartlara uygun şekilde yayımlanması amaçlanıyor. Aksu'nun hedefi, gayrimenkul alım satım süreçlerinde kullanıcıların güvenilir kaynaklara ulaşmasını kolaylaştırmak ve sektörde şeffaflığı artırmak. Şahsemin Aksu, gayrimenkul sektöründe güven unsurunun her geçen gün daha fazla önem kazandığını belirterek, "İnsanlar hayatlarının en büyük yatırımlarından birini yaparken doğru bilgiye ve güvenilir kaynaklara ulaşmak istiyor. Bu projeyi geliştirirken temel hedefimiz, resmi süreçlere uygun, şeffaf ve güvenli bir ortam oluşturmaktı" değerlendirmesinde bulundu.

GURBETÇİ YATIRIMCILAR İÇİN GÜVENİLİR EMLAK KANALI HEDEFLENİYOR

Satışa Hazır'ın hedef kitlelerinden biri de Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşları ve yatırımcılar oldu. Platform, Türkiye'de gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen gurbetçilerin güvenilir emlak firmalarına ulaşabilmesini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Son yıllarda Türkiye'deki gayrimenkul yatırımlarına ilginin artmasıyla birlikte, özellikle yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için doğru ve güvenilir bilgiye erişim daha da önemli hale geldi. Girişim, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa Birliği ülkelerinde de yayın ve tanıtım faaliyetleri yürütebilecek altyapı çalışmalarına odaklanıyor. Bu sayede hem Türkiye'deki emlak profesyonellerinin uluslararası görünürlüğünün artırılması hem de yurt dışındaki yatırımcılarla daha güçlü bir bağ kurulması hedefleniyor. Satışa Hazır'ın güven odaklı yaklaşımı, gayrimenkul sektöründe dijitalleşme ve doğrulama sistemlerinin önem kazandığı yeni dönemin dikkat çeken örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor. Kadın girişimcilerin teknoloji ve gayrimenkul sektörlerinde daha görünür hale gelmesi, Türkiye'nin girişimcilik ekosistemi açısından önemli bir gelişme olarak görülüyor. Şahsemin Aksu'nun kişisel deneyiminden doğan Satışa Hazır projesi, hem kadın girişimcilik perspektifiyle hem de sektörde güven odaklı yeni bir model oluşturma hedefiyle önümüzdeki dönemde yakından takip edilecek.