Yarın Yokmuş Gibi dizisi hangi kanalda? Yarın Yokmuş Gibi dizisi nerede, hangi platformda?

Yarın Yokmuş Gibi dizisi hangi kanalda? Sorusu, Halit Ergenç ve Tuba Büyüküstün'ün başrolünü paylaştığı diziyi izlemek isteyen birçok izleyici tarafından sosyal medya üzerinde merak edilmekte ve araştırılmakta. Başrollerinde Tuba Büyüküstün ve Halit Ergenç'in yer aldığı Yarın Yokmuş Gibi dizisi, 14 Şubat'ta izleyicisi ile buluşacak. Peki, Yarın Yokmuş Gibi dizisi hangi kanalda? Yarın Yokmuş Gibi dizisi nerede, hangi platformda?

YARIN YOKMUŞ GİBİ DİZİSİ HANGİ KANALDA?

Başrollerinde Tuba Büyüküstün ve Halit Ergenç'in yer aldığı Yarın Yokmuş Gibi dizisi, 14 Şubat'ta Gain'de yayınlanacak.

YARIN YOKMUŞ GİBİ DİZİSİNİN KONUSU NE?

4 bölümden oluşan dizide; bir röportaj vesilesiyle tanışan genç oyuncu Manolya (Tuba Büyüküstün) ve deneyimli gazeteci Hakan'ın (Halit Ergenç) yolları bir tesadüf sonucu tekrar kesişir. İkili, dürüst ve açık bir iletişim kurmanın yollarını ararken bunun aslında hiç de kolay olmadığını fark ederler. Birlikte geçirdikleri kısa ama yoğun zaman zarfında önyargılarıyla yüzleşirken birbirlerine yaklaşımları da değişmeye başlar.