Yarın okullar tatil mi 30 Ekim Perşembe?

Ekim ayının son günlerinde aniden düşen sıcaklıklar ve karla karışık yağış ihtimali, özellikle Karadeniz'in kırsal ve yüksek bölgelerinde yaşayan vatandaşların hazırlık yapmasına neden oldu. Bu nedenle gözler, olumsuz hava koşullarına bağlı olarak verilecek olası tatil kararları için valiliklerden gelecek resmi açıklamalara çevrildi. 30 Ekim'de okullar tatil mi olacak? Hangi illerde kar tatili ihtimali var? İşte detaylar…

METEOROLOJİDEN DOĞU KARADENİZ İÇİN SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Ekim 2025 Çarşamba günü Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde etkili olacak sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Gece ve sabah saatlerinde Giresun kıyıları ile Trabzon'un batı kıyılarında, sabah saatlerinden itibaren ise Rize ve Artvin kıyıları ile Trabzon'un doğu kesimlerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış sırasında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

ÖĞRENCİLERİN MERAK ETTİĞİ SORU: YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Ülkenin kuzeyini etkisi altına alan soğuk hava dalgası, hafta sonu boyunca Karadeniz ve Marmara bölgelerinde sağanak yağış ve yer yer karla karışık yağmur şeklinde etkisini sürdürdü. Bu durum, milyonlarca öğrenci ve velinin aklına "Yarın okullar tatil mi?" sorusunu getirdi.

Ancak şu ana kadar valiliklerden herhangi bir resmî tatil açıklaması yapılmadı. Öğrenci ve velilerin, güncel hava durumu gelişmeleriyle birlikte valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin resmi duyurularını takip etmeleri önem taşıyor.

OLASI OLUMSUZLUKLARA KARŞI UYARI

Uzmanlar, yağışların etkili olacağı bölgelerde sürücülerin ve vatandaşların dikkatli olması gerektiğini hatırlatarak, dere yataklarından uzak durulması, elektrik hatları ve ağaç altlarında beklenmemesi konusunda uyarılarda bulundu.