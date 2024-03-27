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Yarın okullar tatil mi? 27 Mart Çarşamba okullar tatil mi, kaç gün tatil edildi?

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Yarın okullar tatil mi? Sorusu, kar yağışının etkisini göstermesi ile birlikte öğrenciler ve veliler tarafından araştırılmakta. Havaların soğumasıyla birlikte okullar tatil mi sorusu gündeme geldi. Hava durumu nedeniyle 27 Mart Çarşamba Pazartesi günü okulların son durumu ve valilik açıklaması araştırılmaktadır. Peki, Yarın okullar tatil mi? 27 Mart Çarşamba Pazartesi günü okullar tatil edildi mi, kaç gün tatil edildi?

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Soğuk havaların etkisini göstermesiyle beraber okulların tatil edilme olasılığı gündeme geldi. Henüz valilik tarafından yapılan bir açıklama olmaması nedeniyle 27 Mart Çarşamba Pazartesi tarihinde okulların tatil olmasına ilişkin bir detay bulunmamakta. Ayrıca hava durumu ile ilişkili olarak Valilikler tarafından okullar tatil edileceği yönünde bir duyuru yapılmamıştır. Buna göre 27 Mart Çarşamba Pazartesi tarihinde okullar tatil değildir.

Emir Ceran
Emir Ceran
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