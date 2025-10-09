Yarın okullar tatil mi? 10 Ekim İstanbul'da yarın okullar tatil mi? MGM uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Karadeniz ve Marmara Bölgesi başta olmak üzere ülke genelinde 10 Ekim Cuma günü yoğun sağanak yağış bekleniyor. Özellikle İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren yağışların etkili olması öngörülüyor. Bu gelişmeler, öğrenciler, veliler ve eğitim çalışanları arasında "Yarın okullar tatil mi?" sorusunu gündeme taşıdı. Peki, Yarın okullar tatil mi? 10 Ekim İstanbul'da yarın okullar tatil mi? MGM uyarılarının detayları haberimizde...

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Özellikle son yıllarda hava şartlarının ani değişmesi, okulların tatil kararlarının daha fazla dikkatle takip edilmesine neden oluyor. İstanbul Valiliği, olumsuz hava koşullarına bağlı olarak tatil kararı alma yetkisine sahip olsa da, şu an için 10 Ekim Cuma günü okulların açık olacağı bildirildi.

Veliler ve öğrenciler için kritik bir detay: Valilikten herhangi bir açıklama gelmediği sürece eğitim-öğretim normal şekilde devam edecek. Ancak meteorolojik uyarılar ve ani hava değişiklikleri sebebiyle gelişmeler takip edilmelidir.

10 EKİM İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da beklenen sağanak yağış uyarısı sonrası okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen bilgiler, özellikle sabah saatlerinden itibaren şiddetli yağışın etkili olacağını işaret ediyor.

Ancak İstanbul Valiliği tarafından yapılan son açıklamada, 10 Ekim Cuma günü okulların tatil edilmediği vurgulandı. Yani İstanbul'daki tüm devlet ve özel okullarda eğitim-öğretim yarın devam edecek.

Veliler ve öğrenciler, olumsuz hava koşullarının olası etkilerine karşı önlem alabilir; okul yolculuğunda yağmurluk veya şemsiye kullanılması öneriliyor. Ayrıca trafik yoğunluğunun ve ani su baskınlarının artabileceği hatırlatılıyor.

İSTANBUL'DA CUMA GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ MGM UYARI!

MGM verilerine göre Marmara ve Karadeniz Bölgesi'nde sağanak yağışlar sabah saatlerinden itibaren etkili olacak. İstanbul'da beklenen meteorolojik durum, kısa süreli gök gürültülü sağanakları içeriyor.

Özellikle Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarılar, vatandaşların tedbirli olmasını öneriyor: sel riski olan bölgelerde dikkatli olunması, ani su baskınlarına karşı önlem alınması ve ulaşımda planlamanın önceden yapılması gerekiyor.

Bu tür hava şartlarında okulların tatil edilip edilmeyeceği kararını İstanbul Valiliği veriyor. Şu an için herhangi bir tatil duyurusu yapılmadığından 10 Ekim Cuma günü İstanbul'daki tüm okullarda eğitim-öğretim planlandığı şekilde sürecek.