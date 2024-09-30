Kuvvetli yağışlar nedeni ile meteoroloji tarafından yapılan açıklamada birçok il için uyarıda bulunuldu. Peki, Yarın okullar tatil mi? 1 Ekim Salı okul yok mu MEB?

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteorolojiden alınan bilgilere göre Bartın'da Salı günü etkili olacak kuvvetli sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkileyebilecek seviyede olabilir.

Bu nedenle Bartın Valiliği, özel ve resmi tüm okullarda eğitime bir günlük ara verilmesini kararlaştırdı.

Valilik, aynı zamanda kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de 1 gün süreyle idari izinli sayılacağını açıkladı.

Bartın Valiliği, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuruda, 1 Ekim 2024 Salı günü için tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün süreyle ara verildiğini bildirdi. Karar, hem resmi hem de özel okulları, rehabilitasyon merkezlerini ve özel kursları kapsıyor. Bu doğrultuda, 1 Ekim günü Bartın genelinde tüm okullar tatil olacak.

Bartın'da Valilik, kuvvetli yağış sebebiyle okullarda eğitime 1 gün ara verileceğini duyurdu. Zonguldak, Samsun ve çevre illerde ise henüz resmi bir tatil açıklaması yapılmadı.