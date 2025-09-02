Yarın kandil mi? 2025 Mevlid Kandili ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimi, kandil gecelerinin tarihlerini her yıl ilan ediyor. Bu sayede vatandaşlar, kandil günlerini önceden takip edebiliyor. Bu hafta kutlanacak Mevlid Kandili nedeniyle, kandilin hangi tarihte gerçekleşeceği konusu yoğun ilgi görüyor. Mevlid Kandili ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Mevlid Kandili, İslam alemi için son derece anlamlı ve özel bir gece olarak kabul edilir. Hz. Muhammed'in doğumunu anmak amacıyla düzenlenen bu kutsal gece, 2025 yılında 3 Eylül Çarşamba gününe denk geliyor. Müslümanlar, bu özel gecede Peygamber Efendimizin hayatını, öğretilerini ve insanlığa bıraktığı mirası anmak için çeşitli ibadetler yapar, dua eder ve salavat getirirler. Camilerde özel programlar düzenlenirken, evlerde de manevi atmosferin yaşanması için çalışmalar yapılır. Mevlid Kandili, bireylerin maneviyatını güçlendirdiği gibi, toplumda birlik, beraberlik ve hoşgörüyü artıran önemli bir dini gündür.

MEVLİD KANDİLİ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Mevlid Kandili bu yıl hangi güne denk geliyor? 2025 yılında Mevlid Kandili, 3 Eylül Çarşamba gecesine rastlıyor. Peygamber Efendimizin doğumunu anmak için idrak edilen bu özel gece, İslam dünyasında derin bir manevi anlam taşır. Müslümanlar, bu gecede ibadetlerini artırarak, dualar eder ve salavatlar getirirler. Mevlid Kandili, birlik ve beraberlik duygularının pekiştiği, sevgi ve hoşgörünün ön plana çıktığı önemli bir dini gündür. Bu anlamlı geceye sayılı günler kala, insanlar Mevlid Kandili'nin hangi tarihe denk geldiğini araştırmaya devam ediyor.

2025 YILINDAKİ DİĞER KANDİLLER NE ZAMANDI?

2025 yılında kandillerin tarihleri şu şekildeydi:

Regaip Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe

Miraç Kandili : 27 Ocak 2025 Pazartesi

Berat Kandili: 14 Şubat 2025 Cuma

Kadir Gecesi: 27 Mart 2025 Perşembe

Mevlid Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba

Bu bilgiler doğrultusunda Mevlid Kandili, 2025 yılının son kandili olarak takvimdeki yerini aldı.