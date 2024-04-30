Yargıtay seçimlerinde kaç tur yapılacak? İşte seçimde son durum

Yargıtay seçimlerinde kaç tur yapılacak? Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinin 30. tur oylamasında da hiçbir adayın salt çoğunluğu sağlayamadı. 31. tur oylama 6 Mayıs'ta yapılacak. Yargıtay seçimlerinde kaç tur yapılacak merak ediliyor. İşte detaylar...

YARGITAY SEÇİMLERİNDE KAÇ TUR YAPILACAK?

25 Mart'tan beri süren Yargıtay Başkanlığı seçimlerinin 30. tur oylamasında da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı. Bunun üzerine seçim 6 Mayıs'a ertelendi.

319 katılımın olduğu turda 15 boş oy kullanıldı, 57 oy da geçersiz sayıldı. Oylama sonucu şu şekilde:

3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez: 145,

3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk: 102

Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçimlerin 31. tur oylamasına 6 Mayıs'ta devam edilmesi kararlaştırıldı.

Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

Salt çoğunluk sağlanana kadar Yargıtay seçim turları devam edecek.