SGK'ya 3 Ay Yasal Süre: Emekli Maaşı Geç Bağlanırsa Faiz Bu Tarihten İşleyecek

Bir sigortalı, yaşlılık aylığına hak kazandığı tarihin tespitini ve ödenmeyen aylıklarının en yüksek faizle birlikte SGK'den tahsilini talep etti. İlk derece mahkemesi, emekliliğe hak kazanılan tarihten itibaren eksik aylıkların yasal faiziyle ödenmesine karar verdi; Bölge Adliye Mahkemesi de istinaf başvurusunu esastan reddetti.

Temyiz incelemesi yapan Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, net emekli aylığı miktarının SGK birimlerinden resmi kayıtlar alınmadan doğrudan bilirkişiyle belirlenmesini usule aykırı buldu ve hesaplama tarihlerini düzeltti. Kararın gerekçesinde, SGK'nin tahsis işlemlerini sonuçlandırmak için mevzuat gereği 3 aylık yasal inceleme süresi bulunduğu hatırlatıldı.

Bu nedenle, emekli aylığının geç bağlanması halinde faiz talep edilebilecek; ancak faiz, hakkın doğduğu ilk tarihten değil, SGK'ye tanınan 3 aylık yasal sürenin dolduğu tarihten itibaren işleyecek. Karar, tahsis süreci uzayan, eksik gün bildirimi veya hizmet birleştirmesi nedeniyle maaşı geciken binlerce emekli adayı ve emekli için bağlayıcı içtihat niteliği taşıyor.

Kaynak: Haber Merkezi