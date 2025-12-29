Haberler

Yargıtay'dan Narin Güran kararı! Nevzat Bahtiyar yeniden yargılanacak

Yargıtay'dan Narin Güran kararı! Nevzat Bahtiyar yeniden yargılanacak
Güncelleme:
Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili Yargıtay kararını açıkladı. Yargıtay, amca, anne ve ağabey hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı. İtirafçı olan ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilen Nevzat Bahtiyar ise 'öldürmeye yardım etmek' suçundan yeniden yargılanacak.

  • Yargıtay, Narin Güran cinayetinde anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ve ağabey Enes Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onadı.
  • Nevzat Bahtiyar, öldürmeye yardım etmek suçundan yeniden yargılanacak.
  • Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz davadan çekildi.

Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili Yargıtay kararını açıkladı.

ANNE, AĞABEY VE AMCANIN CEZALARI ONANDI

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi kenarında çuvala koyulan cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin davada anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ve ağabey Enes Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Yargıtay, Narin Güran cinayeti kapsamında amca, anne ve ağabey hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.

NEVZAT BAHTİYAR "ÖLDÜRMEYE YARDIMDAN" YENİDEN YARGILANACAK

Yargılama sonucunda Nevzat Bahtiyar ise "suç delillerini yok etme, gizleme, değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. İtirafçı olan Nevzat Bahtiyar ise öldürmeye yardım etmek suçundan yeniden yargılanacak.

AVUKATI DAVADAN ÇEKİLMİŞTİ

Öte yandan Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz, müvekkilini artık savunmayacağını açıklayarak davadan çekilmişti.

NE OLMUŞTU?

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde 8 Eylül'de dere yatağında gizlenmiş halde bedeni bulunan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin 4 kişi hakkında Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile güvenlik kameralarından Narin'in cansız bedenini kırmızı bir araçla götürdüğü tespit edilen ve gözaltına alındıktan sonra Narin'i öldürmediğini ileri sürerek sadece dereye taşıyarak gizlediğini savunan komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

28 Aralık 2024'te Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran'a bu suçtan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam
Yorumlar (5)

Haber YorumlarıOğulcan Öztürk:

Gökyüzünü ututturun bunlara

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıATİL LA:

bırakın lan bu işleri ! Adamı itirafçı diye yeniden mi yargılayacaksınız ? adam konuşmasa olayı bile aydınlatamayacaktınız. ! suç isnat edip yargılamak ayrı bir Suç.. Hukukta “kamuoyunu tatmin etme” diye bir kanun kural yoktur. Adalet dağıtıyorsanız adil olun.

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErol Birol :

Bunların hepsini asmak lazım!!!!!

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısuleyman altıntaş:

Bu dava ne zaman sonuçlanacak acaba ?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

