Yargıtay başkanı kimdir? Yeni Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez kim, kaç yaşında? Yargıtay Başkanlığına yeni bir başkan atanması için Yargıtay'da heyecanlı bir seçim süreci yaşandı. Ömer Kerkez seçildi mi ve yeni Yargıtay Başkanı kim oldu merak ediliyor. Ömer Kerkez kimdir? Yargıtay başkanı kim?

YARGITAY BAŞKANI SEÇİLDİ Mİ?

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca Yargıtay Birinci Başkanının belirlenmesi için 25 Mart'ta başlayan seçimlerin 37'nci tur oylamasında 193 oy alan Ömer Kerkez Yargıtay Birinci Başkanı seçildi.

Ömer Kerkez

ÖMER KERKEZ KİMDİR?

01/07/1966 tarihinde Antakya'da doğmuştur. Antakya Lisesini bitirmiş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1988 yılında mezun olduktan sonra askerliğini Trabzon'da yapmıştır.

Hatay hakim/savcı adayı olarak mesleğe başlamış; sırasıyla Elbistan, Kozluk, Erzin Cumhuriyet savcılığı, Adalet Bakanlığında Tetkik Hakimliği, Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı, Genel Müdürlük ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

05/07/2017 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Ömer Kerkez, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 14.02.2023 tarihinde Yargıtay Üçüncü Hukuk Dairesi Başkanlığına seçilmiş, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 14.05.2024 tarihinde Yargıtay Birinci Başkanlığına seçilmiş olup halen bu görevi sürdürmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.