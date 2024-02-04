Yargı Fırat kim, gerçek adı nedir? Alican Yücesoy kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Yargı Fırat kim, gerçek adı nedir? Alican Yücesoy kimdir, kaç yaşında ve nereli? sorularına yanıt aranıyor. Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı Yargı dizisine Alican Yücesoy dahil oldu. Yargı Fırat kim, gerçek adı nedir? Alican Yücesoy kimdir, kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizdedir…

YARGI FIRAT KİMDİR?



Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisine dahil olan Alican Yücesoy polis memuru "Fırat" olarak seyirci ile buluşacaktır. Yeni isimler, Yargı'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde yer alacak.

ALİCAN YÜCESOY KİMDİR?

Alican Yücesoy, 22 Ekim 1982 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini Bursa'da tamamlayan Alican Yücesoy Lise sonrası İstanbul Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde okudu. Okula girdiğinin ertesi günü yapılan bir seçmeye katılmasıyla Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda çalışmaya başladı.

Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü'nden 2005 yılında mezun oldu.

Sonrasında hem dizi hem de sinema filmlerinde oynadı.

2012 yılında Şubat dizisinde başrol olarak yer aldı.

2013 yılında başrollerinde Beren Saat, Nejat İşler, Yiğit Özşener ve Mert Fırat'ın oynadığı "İntikam" dizisinin kadrosunda da yer almıştır.

31 Temmuz 2013 tarihinde, Şubat dizisinde başrolü paylaştığı oyuncu Melisa Sözen ile Roma'da evlendi. Çift evlendikten 5 ay sonra 20 Şubat 2014 tarihinde boşandılar.

2014 yılında "Bana Artık Hicran De" adlı dizide Buğra Gülsoy ve Aslı Enver ile başrolü paylaştı.

2016 yılında Türkan Derya'nın senaryosunu yazdığı "Çok Uzak Fazla Yakın" filminin yönetmenliğini yaptı. Filmde, Alican Yücesoy, Burcu Biricik ile rol aldı.

Televizyonun yanı sıra Tiyatroda da sık sık sahneye çıkan Alican Yücesoy 2015 yılı itibari ile Bakırköy Belediye Tiyatrosu'nun Genel Sanat Yönetmenliğine getirilmiştir.

Tiyatro :

2012 – Sıkı Yönetim (oyun) : Albert Camus – Bakırköy Belediye Tiyatroları

2012 – Eksik (oyun) : Özer Aslan – Tiyatro Hal

2011 – Külhanbeyi Müzikali : Ülkü Ayvaz – Bakırköy Belediye Tiyatroları

2010 – Aklı Havada (oyun) : Ali Yenel – Bakırköy Belediye Tiyatroları

2008 – Yağmurcu (oyun) : Richard Nash – Bakırköy Belediye Tiyatroları

2007 – Tersine Dünya : Orhan Kemal – Bakırköy Belediye Tiyatroları

2006 – Dua Odası : Shan Khan – Tiyatro Z

2005 – Pırtlatan Bal: Aziz Nesin – Bakırköy Belediye Tiyatroları

2005 – Günün Adamı : Haldun Taner – Bakırköy Belediye Tiyatroları

2004 – Teneke (oyun) : Yaşar Kemal – Bakırköy Belediye Tiyatroları

2004 – Klakson, Borazanlar ve Bırtlar : Dari Fo – Bakırköy Belediye Tiyatroları

2004 – Köpek Kadın Erkek : Sibylle Berg

2004 – Suret : Onur Bayraktar – Stüdyo Drama

Filmleri :

2013-2014 – İntikam (Ali Sülen)

2012 – Şubat (Şubat)

2012 – Suskunlar (Cebrail)

2011 – Sen De Gitme (İlker)

2011 – Eyvah Eyvah 2 (Ibrahim)

2010 – Prensesin Uykusu (Neşet)

2010 – Eyvah Eyvah

2008-2010 – Adanalı (dizi) (Tilki Timur)

2008 – Dinle Neyden (Halil Tabip)

2007 – Gurbet Yolcuları (Hüseyin)

2007 – Zoraki Koca(Tarık)

2007 – Umut Adası (Tuğra)

2006 – Son Osmanlı Yandım Ali (Mustafa Kemal)

2004 – 2 Eylül(Tim Çavuşu)

2004 – Akümülatörlü Radyo (Murat)

2003 – Sessiz Gece (Işık)

2003 – Pilli Bebek (Ertuğrul)