Kanal D ekranların sevilen dizisi Yargı, birçok kişi tarafından sevilerek takip ediliyor ve yoğun ilgi görüyor. Yılbaşı programları nedeniyle birçok TV kanalının yayın akışında değişiklik yapılıyor ve bu nedenle Yargı bu hafta yok mu? Sorusu gündemde yer alıyor. Peki, Yargı bu hafta yok mu? Bugün Yargı var mı, yayınlanacak mı? Yargı neden yok?

Yargı bu hafta yok mu? Sorusu, dizinin sıkı izleyicileri başta olmak üzere birçok kişi tarafından araştırılıyor. Yılbaşı programları nedeniyle farklı kanallarda yayınlanmakta olan dizilerin bazıları ise bu hafta yayınlanmayabiliyor. Bu nedenle Yargı bu hafta yok mu? Bugün Yargı var mı, yayınlanacak mı? Sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Yargı bu hafta yok mu? Bugün Yargı var mı, yayınlanacak mı? Yargı neden yok?

YARGI BU HAFTA YOK MU?

Yılbaşı gecesi televizyon kanallarında yayınlanacak olan diziler aşağıda yer almaktadır. Bazı kanallarda yılbaşı programları yer alırken, bazı kanallarda ise diziler yer alıyor. Buna göre 1 Ocak tarihinde Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan yapım, Pi'nin Yaşamı adlı yabancı sinema filmidir.

1 OCAK YAYIN AKIŞI

Show Tv| Güldür Güldür Show Yılbaşı | 20:00

Atv | Terminator: Kara Kader | 20:00

Kanal D | Pi'nin Yaşamı | 19:30

Fox Tv | Hayatımın Şansı | 20:00

Star Tv | Buz Devri 5 : Büyük Çarpışma | 20:00

Tv8 | Sıfırıncı Gün| 20:00

Trt1 | Kesişme: İyi Ki Varsın Eren | 21:00