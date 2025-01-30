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Yaptığı hareketle gündem olan Kübra Par, Barış Pehlivan olayında tarafını seçti

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TV100 ekranlarında sunduğu programı kapatırken yaptığı el hareketiyle adından söz ettiren sunucu Kübra Par, meslektaşı Barış Pehlivan'ın bir bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesini izinsiz olarak kayda alıp yayınladığı gerekçesiyle gözaltına alınmasıyla ilgili "Bilirkişiyi tuzağa düşürüyor gibi araması ve kayıt alması gazetecilik ilkelerine aykırıdır" ifadelerini kullandı.

TV100 ekranlarının sunucusu Kübra Par, ana haber bültenini kapatırken yaptığı el hareketiyle büyük tepki çekti. Dün akşam program açılışında yaptığı hareketten dolayı "Basiretim bağlandı" diyerek özür dileyen Kübra Par, meslektaşı Barış Pehlivan'ın bir bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesini izinsiz olarak kayda alıp yayınladığı gerekçesiyle gözaltına alınmasıyla ilgili de çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"GAZETECİLİĞİN TEMEL İLKELERİNE AYKIRI"

Gazeteciliğin temel kurallarının belli olduğunu ifade eden Kübra Par, "Kayıtlı ve kayıt dışı konuşmaların nasıl aktarılacağına dair esaslar belli. Barış Pehlivan'ı konuşuyoruz 2 gündür, kendisi gözaltına alındı. Bilirkişiyi görüşmenin kayıt altında olduğunu belirtmeden,hatta tuzağa düşürmek ister gibi araması, gazeteciliğin temel ilkelerine aykırıydı" ifadelerine yer verdi.

"BANA HİÇ YAKIŞMADI"

Yaptığı el hareketine de açıklık getiren Kübra Par, televizyonculuğun dikkat ve özen gerektiren bir meslek olduğuna ve dikkat etmek zorunda olduklarına vurgu yaparak "Yıllarımı verdiğim bu meslekte her zaman bu bilinçle hareket etmeye çalıştım. Fakat dün bir an basiretim bağlandı. Jenerik müziğe girince yayından çıktığımızı zannettim, kamera uzaklaştı zannettim ve bana hiç yakışmayan bir davranışta bulundum. Bana hiç yakışmadı" dedi.

Yaptığı hareketle gündem olan Kübra Par, Barış Pehlivan olayında tarafını seçti
Kaynak: Haberler.com / Sosyal Medya
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıBenekonomistim:

Çok kasmayın bir iki yalakalık yapınca bu iş çözülür :)

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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

başka ne beklenirdi. bozacının şahidi şıracı mı ne derlerdi. öyleyse o hareketin aynını bizden de sana hanımefendi

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Haber YorumlarıMuhammet Akbulut:

OLABİLİR YANİ ,İNSANLIK HALİ. KÜBRA HANIM'IN ÜZERİNE FAZLA GİTMEYİN

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Haber YorumlarıEren-Kübra Gök:

Yalaka olmak yayın ilkelerine aykırı değil mi?

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