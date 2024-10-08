Yalova minibüsteki adam kim? Minibüste kızları taciz eden şahıs tutuklandı mı?

Yalova'da bir minibüste kız öğrencileri rahatsız ettiği iddia edilen şahıs, sosyal medyada yayınlanan görüntüler üzerine gözaltına alındı. Birçok kişi, Yalova'da kız öğrencilerini taciz eden şahsın tutuklanıp tutuklanmadığını merak ediyordu. Peki, Yalova minibüsteki adam kim? Minibüste kızları taciz eden şahıs tutuklandı mı? Detaylar haberimizde...

YALOVA MİNİBÜSTEKİ ADAM KİM?

Yalova'da minibüste kız öğrencileri rahatsız ettiği iddia edilen bir şahıs, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayın ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada paylaşılan görüntülerdeki tacizcinin makyajlı yüzü dikkat çekti. Bu durum, sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini toplarken, birçok öğrenci KYK yurdunun önüne çıkarak durumu protesto etti.

TACİZCİ TUTUKLANDI MI?

Yalova Valisi Hülya Kaya, sosyal medyada yaptığı paylaşımla minibüste kız öğrencileri rahatsız ettiği ileri sürülen kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "07 Ekim 2024 tarihinde sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar ihbar kabul edilerek, üniversiteli kız öğrencileri rahatsız ettiği iddia edilen şahıs jandarmamız tarafından yakalanmış olup adli süreç başlatılmıştır" denildi.

Çok sayıda öğrenci merkez ilçedeki KYK yurdu önüne çıkarak duruma tepki gösterdi.